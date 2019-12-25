Isparta transfer şova başladı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Haberleri Isparta transfer şova başladı

şova başladı

, dış transferde 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Pembe- yeşilliler, orta saha , sağ bek Güven Şen, sol kanat Nurettin Çakır'ı renklerine bağladı. Başkan Atakan Yazgan, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp şampiyonluk yarışında zirveye çıkmak istediklerini dile getirdi.

, dış transferde 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Pembe- yeşilliler, orta saha , sağ bek Güven Şen, sol kanat Nurettin Çakır'ı renklerine bağladı. Başkan Atakan Yazgan, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp şampiyonluk yarışında zirveye çıkmak istediklerini dile getirdi.
  1. 25.12.2019
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