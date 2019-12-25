İçel'in yüzü gülecek - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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İçel'in yüzü gülecek

İçel'in yüzü gülecek

kentinin büyük umut beslediği ’nun Başkanı , “Güzel günler geri gelecek. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen 'nda başkan , taraftara umut verici açıklamalar yaptı. Takım Antalya'da kampa girerken kentte transfer çalışmalarını sürdüren Başkan Saltık, defans oyuncusu Burak Bilgen için düzenlenen imza töreninin ardından FOTOMAÇ'a özel açıklamalar yaptı. İlk yarının son haftasındaki Sorgun maçına kadar namağlup geldiklerini ve son yenilginin nazar boncuğu olacağını belirten başkan Saltık, "Tüm benliğimizi 'in başarısına adadık. Bu şehir halkıyla, dokusuyla, sportif geçmişiyle kesinlikle 'i hak ediyor. Henüz yolun çok başındayız ama bir hayalle yola koyulduk. İçel'e yeniden Süper Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz. Bunun için de engelleri birer birer aşacağız. Benim en büyük güvencem bu takımın taraftarı. Onların desteği oldukça önümüzde kimse duramaz. Güzel günler gelecek" diye konuştu.
  1. 25.12.2019
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