Gözde isim
TFF 3'üncü Lig ekibi Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansı ile gelecek adına umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneklerine hayran kaldı. Genç futbolcunun yetenekli olduğu ve bazı yönlerini geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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