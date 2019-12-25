Gözde isim

TFF 3'üncü Lig ekibi Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansı ile gelecek adına umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneklerine hayran kaldı. Genç futbolcunun yetenekli olduğu ve bazı yönlerini geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

TFF 3'üncü Lig ekibi Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansı ile gelecek adına umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneklerine hayran kaldı. Genç futbolcunun yetenekli olduğu ve bazı yönlerini geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.