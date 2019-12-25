Elazığspor altyapıya döndü - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Elazığspor altyapıya döndü

altyapıya döndü

Elazığspor altyapıya döndü

'ta mücadelesine devam eden , ara dönem kamp hazırlıklarına 'da başlayacak. yasağı olduğu için sezon başından bu yana altyapıdan yaptığı takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazlı ekip, ve takımlarından 5 ile amatöründen ise 2 ismi deneyecek.

'ta mücadelesine devam eden , ara dönem kamp hazırlıklarına 'da başlayacak. yasağı olduğu için sezon başından bu yana altyapıdan yaptığı takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazlı ekip, ve takımlarından 5 ile amatöründen ise 2 ismi deneyecek. 'dan 3. kaleci Okan Aytekin ile Elazığ amatöründe şampiyonu Sürsürüspor'dan Görkem Yağcı'yı kampa çağıran Teknik Direktör Levent Eriş, beğenilmesi halinde iki ismi A takım kadrosuna katacak. U19 takımından Umut Akbulut, Muhammed Altunbay, Fırat Ergün ile U17 takımından Cihan Aslan ile Ahmet Ormanoğlu da kamp kadrosunda yer aldı.
  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elazığspor altyapıya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN