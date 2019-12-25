Bursa eriyor
Bursaspor, zirve için mücadele verdiği rakiplerinin galip gelemediği haftayı değerlendiremedi. İzmir deplasmanından mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı takımın, lider Hatay ile arasındaki puan farkı 12’ye yükselmiş oldu.
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Bursaspor, hafta içerisinde teknik adam değişikliğine giderken, İbrahim Üzülmez ile birlikte çıktığı ilk maçta deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 24 puanda kalan Bursa temsilcisi, 7'nci sıraya gerileyerek Play-Off hattının dışında kaldı. Galibiyet hasreti de 3 maça çıkan yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçta sahadan puansız ayrıldı.
FARK 12'YE ÇIKTI
Ligde 16 haftayı geride kalırken Bursaspor önemli bir fırsatı da tepti. Yeşil beyazlılar; kendisi gibi üst sıraları kovalayan ekiplerden Cesar Group Ümraniyespor'un ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un mağlup olduğu, Akhisarspor'un da aldığı beraberlikle kayıp yaşadığı haftayı değerlendiremedi. Ligin ilk yarısının son maçı öncesinde ise Bursaspor'un lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı da 12'ye çıktı.
ÜZÜLMEZ'DEN DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Bursaspor'un önceki lig maçı olan Altınordu mücadelesindeki ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam önceki maçtan farklı olarak Ekol Göz Menemenspor karşısında Selçuk Şahin, Igor, Iasmin Latovlevici, Yevgen Seleznov ve Cüneyt Köz'e şans verdi. Özellikle Igor ve Latovlevici'nin performansı camia tarafından eleştirilirken, Seleznov ise gollerine devam etti. Ligde yalnızca 322 dakika süre alan Ukraynalı golcü, 3'üncü golünü kaydetti. Böylelikle Seleznov, bu sezon 15'inci maçında, 2'si asist, 6'sı gol olmak üzere 8'inci kez takımına katkıda bulundu. Bursaspor, ligin ilk yarısının son maçında Hatayspor'u ağırlayacak.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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