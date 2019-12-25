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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Bursa eriyor

Bursa eriyor

, zirve için mücadele verdiği rakiplerinin galip gelemediği haftayı değerlendiremedi. deplasmanından mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı takımın, lider ile arasındaki puan farkı 12’ye yükselmiş oldu.

1'inci Lig'de mücadele eden , hafta içerisinde teknik adam değişikliğine giderken, ile birlikte çıktığı ilk maçta deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 24 puanda kalan Bursa temsilcisi, 7'nci sıraya gerileyerek Play-Off hattının dışında kaldı. Galibiyet hasreti de 3 maça çıkan yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçta sahadan puansız ayrıldı.

FARK 12'YE ÇIKTI
Ligde 16 haftayı geride kalırken Bursaspor önemli bir fırsatı da tepti. Yeşil beyazlılar; kendisi gibi üst sıraları kovalayan ekiplerden Cesar Group Ümraniyespor'un ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un mağlup olduğu, Akhisarspor'un da aldığı beraberlikle kayıp yaşadığı haftayı değerlendiremedi. Ligin ilk yarısının son maçı öncesinde ise Bursaspor'un lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı da 12'ye çıktı.

ÜZÜLMEZ'DEN DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Bursaspor'un önceki lig maçı olan Altınordu mücadelesindeki ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam önceki maçtan farklı olarak Ekol Göz Menemenspor karşısında , Igor, Iasmin Latovlevici, Yevgen Seleznov ve 'e şans verdi. Özellikle Igor ve Latovlevici'nin performansı camia tarafından eleştirilirken, Seleznov ise gollerine devam etti. Ligde yalnızca 322 dakika süre alan Ukraynalı golcü, 3'üncü golünü kaydetti. Böylelikle Seleznov, bu sezon 15'inci maçında, 2'si asist, 6'sı gol olmak üzere 8'inci kez takımına katkıda bulundu. Bursaspor, ligin ilk yarısının son maçında Hatayspor'u ağırlayacak.

  1. 25.12.2019
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