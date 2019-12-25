Buldozer Hatayspor
TFF 1. Lig'in lideri üst üste 5. maçını da kazandı. Bayram Toysal ve öğrencileri üçüncü sıradaki Akhisarspor'un 9 puan önünde lider durumda... Süper Lig'e koşuyorlar
A.DEMİR-ÜMRANİYE
Adana Demirspor büyük bir iştahla maça girdi. 26 dakikada 3-0'ı buldu. Gladky ve Volkan Şen'in taşıdığı ADS durunca bu sefer Ümraniye gaza bastı. Emircan'ın 2 golüyle umutlandılar. Adana Demir 9 kişi kalmasına rağmen 1 gol daha bulup 4 golle kazandı.
HATAY-ADANASPOR
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor sahasında Adanaspor'u da mağlup etmeyi başardı. Son 5 maçını kazanan Hatay'da tek gol son haftaların başarılı ismi Selim'den geldi. Yıldız isim mükemmel bir şutla ağları sarstı. Adanaspor'da kötü gidişat sürüyor.
ESKİŞEHİR-BALIKESİR
Bal-Kes bu önemli deplasmandan galip geldiyse bunu kalecisi Vukovic'e borçlu. Tecrübeli eldiven maçta boyunca birçok kritik Eskişehirspor atağına "Dur" dedi. Eskişehir kalecisi Ekrem ise hatalarıyla maça damga vurdu. Bal-Kes 6 hafta sonra kazandı.
AKHİSAR-BOLUSPOR
Zirveye oynayan Akhisar evinde küme düşme hattına yakın olan Boluspor'u mağlup etmek istiyordu. Yarenler kalesini iyi savundu. Akhisar hücumda yine etkisizdi. Geçen hafta olduğu gibi yine gol atamadılar ve bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldılar.
OSMANLI-İSTANBUL
İki takım da müthiş bir maç izlettiler. Konuk İstanbulspor daha baskın olan taraftı. 1-0 öndeyken öyle goller kaçırdılar ki skorun 3-0, 4-0 olması işten bile değildi. Osmanlı, Todorovic'in orta şut karışımı vuruşundan eşitliği buldu. Direkler iki ekibe de engel oldu.
ERZURUM-ALTAY
Olaylı Giresunspor maçını kazanan Dadaşlar, sahalarında Altay'ı da mağlup etmek istiyordu ancak geçen yılın gol kralı Paixao, İzmir temsilcisini galibiyete taşıdı. Attığı 2 golle farkını gösterdi. Altay, yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile çıkışını sürdürüyor.
K.GÜMRÜK-K.ÖREN
Üst sıralara oynayan Keçiörengücü, bir süredir tökezleyen Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sol bek Soner ile sol kanat oyuncusu Dialiba'nın müthiş performansıyla Keçiörengücü, İstanbul deplasmanından 3 puanı kaptı.
MENEMEN-BURSA
Timsahlar, Seleznyov ile öne geçti. Tecrübeli forvetin şutlarından 2. golü de aradı. Ancak bir türlü bulamadılar. Mustafa'nın muhteşem golüyle eşitliği bulan Menemen, savunmanın uyuması sonrası Ali ile öne geçti. Ligde 10 maçtır kaybetmiyorlar.
GİRESUN-ALTINORDU
Giresunspor da Altınordu da çok açık bir futbol oynadı. Maç belki 1-1 bitti ama iki taraf adına da birçok önemli pozisyon kaçtı. Giresunspor'da Rusescu kontrat krizlerinin konuşulduğu haftada golünü atarak belki de en güzel cevabı sahada vermiş oldu.
HAFTANIN TAKIMI ALTAY
HAFTANIN FUTBOLCUSU DİALİBA
(KEÇİÖRENGÜCÜ)
HAFTANIN HOCASI SERKAN ÖZBALTA
(KEÇİÖRENGÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ CANER AK
(OSMANLIİSTANBUL)
Adana Demirspor iç saha maçlarında toparlanmaya başladı. Güney temsilcisi, Erzurumspor'dan sonra Ümraniyespor'u da mağlup etti. 3 puan camiaya moral oldu.
GOL KRALLIĞI
Emircan....ÜMRANİYE...11 Burhan .....AKHİSAR.......8 Gimbert....ÜMRANİYE....8 Sekidika...ESKİŞEHİR.....8 Paixao.......ALTAY.............
HAFTANIN GOLÜ MUSTAFA (MENEMEN)
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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