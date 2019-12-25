Buldozer Hatayspor



A.DEMİR-ÜMRANİYE

Adana Demirspor büyük bir iştahla maça girdi. 26 dakikada 3-0'ı buldu. Gladky ve Volkan Şen'in taşıdığı ADS durunca bu sefer Ümraniye gaza bastı. Emircan'ın 2 golüyle umutlandılar. Adana Demir 9 kişi kalmasına rağmen 1 gol daha bulup 4 golle kazandı.



HATAY-ADANASPOR

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor sahasında Adanaspor'u da mağlup etmeyi başardı. Son 5 maçını kazanan Hatay'da tek gol son haftaların başarılı ismi Selim'den geldi. Yıldız isim mükemmel bir şutla ağları sarstı. Adanaspor'da kötü gidişat sürüyor.



ESKİŞEHİR-BALIKESİR

Bal-Kes bu önemli deplasmandan galip geldiyse bunu kalecisi Vukovic'e borçlu. Tecrübeli eldiven maçta boyunca birçok kritik Eskişehirspor atağına "Dur" dedi. Eskişehir kalecisi Ekrem ise hatalarıyla maça damga vurdu. Bal-Kes 6 hafta sonra kazandı.



AKHİSAR-BOLUSPOR

Zirveye oynayan Akhisar evinde küme düşme hattına yakın olan Boluspor'u mağlup etmek istiyordu. Yarenler kalesini iyi savundu. Akhisar hücumda yine etkisizdi. Geçen hafta olduğu gibi yine gol atamadılar ve bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldılar.



OSMANLI-İSTANBUL

İki takım da müthiş bir maç izlettiler. Konuk İstanbulspor daha baskın olan taraftı. 1-0 öndeyken öyle goller kaçırdılar ki skorun 3-0, 4-0 olması işten bile değildi. Osmanlı, Todorovic'in orta şut karışımı vuruşundan eşitliği buldu. Direkler iki ekibe de engel oldu.



ERZURUM-ALTAY

Olaylı Giresunspor maçını kazanan Dadaşlar, sahalarında Altay'ı da mağlup etmek istiyordu ancak geçen yılın gol kralı Paixao, İzmir temsilcisini galibiyete taşıdı. Attığı 2 golle farkını gösterdi. Altay, yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile çıkışını sürdürüyor.



K.GÜMRÜK-K.ÖREN

Üst sıralara oynayan Keçiörengücü, bir süredir tökezleyen Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sol bek Soner ile sol kanat oyuncusu Dialiba'nın müthiş performansıyla Keçiörengücü, İstanbul deplasmanından 3 puanı kaptı.



MENEMEN-BURSA

Timsahlar, Seleznyov ile öne geçti. Tecrübeli forvetin şutlarından 2. golü de aradı. Ancak bir türlü bulamadılar. Mustafa'nın muhteşem golüyle eşitliği bulan Menemen, savunmanın uyuması sonrası Ali ile öne geçti. Ligde 10 maçtır kaybetmiyorlar.



GİRESUN-ALTINORDU

Giresunspor da Altınordu da çok açık bir futbol oynadı. Maç belki 1-1 bitti ama iki taraf adına da birçok önemli pozisyon kaçtı. Giresunspor'da Rusescu kontrat krizlerinin konuşulduğu haftada golünü atarak belki de en güzel cevabı sahada vermiş oldu.



HAFTANIN TAKIMI ALTAY



HAFTANIN FUTBOLCUSU DİALİBA

(KEÇİÖRENGÜCÜ)



HAFTANIN HOCASI SERKAN ÖZBALTA

(KEÇİÖRENGÜCÜ)



HAFTANIN HAKEMİ CANER AK

(OSMANLIİSTANBUL)





Adana Demirspor iç saha maçlarında toparlanmaya başladı. Güney temsilcisi, Erzurumspor'dan sonra Ümraniyespor'u da mağlup etti. 3 puan camiaya moral oldu.



GOL KRALLIĞI

Emircan....ÜMRANİYE...11 Burhan .....AKHİSAR.......8 Gimbert....ÜMRANİYE....8 Sekidika...ESKİŞEHİR.....8 Paixao.......ALTAY.............



HAFTANIN GOLÜ MUSTAFA (MENEMEN)