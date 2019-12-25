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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Batuhan Tuzla’da

Batuhan Tuzla’da

Bandırmaspor ile yollarını ayıran tecrübeli golcü, en son kupadaki maçlarıyla adını duyuran ekibiyle anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde 2. Lig takımlarından Bandırmaspor ile yollarını ayıran 'in yeni durağı belli oldu… liglerinde daha önce 10 takımın formasını giyen tecrübeli golcü kariyerinin yeni defterini Tuzlaspor ile açtı. 2. Lig'de bu sezon 10 golü bulunan Batuhan Karadeniz devre arasından itibaren Tuzlaspor forması giyecek. altyapısında başlayan Batuhan Karadeniz siyah beyazlıların A Takımı'ndan , , , , St.Gallen, , Sakaryaspor, ve Bandırma takımlarına oynadı.
  1. 25.12.2019
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