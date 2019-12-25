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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Bal-Kes "Dur" dedi

Bal-Kes "Dur" dedi

1. 'de 6 haftadır kazanamayan kötü gidişe son verdi. Bal- Kes, deplasmanından 2-1'lik galibiyet alarak rahatladı. Hem alt sıralardan uzaklaştı hem de ilk 6'ya iyice yaklaştı. müthiş maç çıkardı.

1. 'de 6 haftadır kazanamayan kötü gidişe son verdi. Bal- Kes, deplasmanından 2-1'lik galibiyet alarak rahatladı. Hem alt sıralardan uzaklaştı hem de ilk 6'ya iyice yaklaştı. müthiş maç çıkardı.

  1. 25.12.2019
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