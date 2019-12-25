Bal-Kes "Dur" dedi

TFF 1. Lig'de 6 haftadır kazanamayan Balıkesirspor kötü gidişe son verdi. Bal- Kes, Eskişehirspor deplasmanından 2-1'lik galibiyet alarak rahatladı. Hem alt sıralardan uzaklaştı hem de ilk 6'ya iyice yaklaştı. Kaleci Vukovic müthiş maç çıkardı.