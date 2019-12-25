Alt liglerin özeti (25.12.19)

TURGUTLUSPOR

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısında mutlu sona ulaşmak isteyen Play-Off hattındaki Turgutluspor, Nevşehir Belediyespor'la sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ergun Cengiz'le anlaşmaya vardı.



DÜZCESPOR

Düzce'de yönetim, ilk yarının ardından teknik heyetin raporuyla 9 isimle yollarını ayırdı. Futbolcular Atilla Aybars Garhan, Tunahan Birinci, Melik Yeğin, Güney Polat, Kadir Yılmaz Çelik, Ahmet Maran, Ali Göçmen, Selim Vera ve Alperen Utar gönderildi.



KARŞIYAKA

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Karşıyaka'nın hazırlık maçı programı belli oldu. Yeşilkırmızılılar 28 Aralık'ta Niğde Anadolu, 30 Aralık'ta ise Nevşehir ile özel maçlar yapacak. 30 Aralık'ta İzmir'e dönecek Kaf- Kaf iki gün izin yapacak.



KARACABEY'E BAŞKAN ÖZKAN'DAN DESTEK

3. Grup liderine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'dan destek geldi. Başkan Özkan, "Biz, takımımızı amatör kümeden 3. Lig'e çıkardık. Şu anda da lider konumundayız. İkinciyle aramızda 5 pua bir fark var. Bir aksilik olmazsa Karacabey'i İkinci Lig'de göreceğiz. Diğer branşlarımızda önemli işler yapıyoruz" dedi.



NAZİLLİ BLD.

3. Grup'ta ilk yarıyı zirve takipçisi olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, 6 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yavuz İncedal yönetiminde çalışan siyah-beyazlılarda altyapı patentli 20 yaşındaki Berkant'la yollar ayrıldı.



52 ORDUSPOR FK

3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi. Önceki gün yapılan kongrede Orduspor'un eski başkanı Şükrü Bodur başkanlığa seçilirken, Yeni Orduspor kulübünün ismi 52 Orduspor FK olarak değiştirildi.



M.YEŞİLYURT

TFF 3.Lig'de ilk yılını yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Mehmet Ak, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli bir kadro kurmak. Yükselişimiz sürecek" dedi.



12 GOLLE YILDIZLAŞTI

Lider 24 Erzincan'da 12 golle takıma katkı sağlayana Kerem Aktürkoğlu en dikkat çeken isim oldu. Bu grupta sivrilen isimler Aksaray'dan Enes Soy, Artvin Hopa'dan Salim Uzun, Serik'ten Ali Can Tez, Çatalca'dan Ömer Faruk Acı , Ordu dan kaleci Cantuğ, Erzincan'dan Hüseyin Erol, Karaköprü'den Gökdeniz ve Tokatspor'dan A.Talha Yılmaz oldu.



GÖKDENİZ'E DİKKAT

Kocaelispor, yeniden yükselişe geçmek için ayağa kalktı ve devreyi lider bitirdi. Körfez ekibinde 10 gol atan Yakup Alkan ile 18 yaşındaki genç yetenek Gökdeniz Bayrakdar en dikkat çeken isimler oldu. Payas'ta 10 gole imza atan Mümin Aysever ile Fethiye'den Anıl Gir de alkışı hak eden isimler oldu. Kaleci Serkan da 16 maçta sadece 6 gol yedi.



KARACABEY ARAYI AÇTI

3.Grup'ta ilk yarıya damga vuran takım tabi ki lider Karacabey Belediye oldu. Teknik direktör Erdoğan Yılmaz ile iyi bir hava yakalayan Bursa temsilcisi, en yakın rakibi Nazilli'nin 5 puan önünde devreyi lider bitirdi. Karacabey'de en dikkat çeken isim Abuzer Gaffa oldu. Krallık yarışında ise Muğla'dan 13 gollü Murat Can Bölükbaşı zirvede yer aldı.