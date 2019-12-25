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25 Aralık 2019, Çarşamba
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7. kez kazandı

7. kez 1-0 kazandı

, 'lık galibiyetlerle zafere koşuyor. Hatayspor bu sezon 10 galibiyetinin 7'sini bu şekilde elde etti. "Doğru işler yapıyoruz, Allah da bize yardım ediyor. O kupa buraya gelecek. O büyük takımlar seneye 'de buraya gelecek" dedi. , bireysel hata yapmadıkça gol yemediklerini söyledi.

Lider Hatayspor, 'lık galibiyetlerle zafere koşuyor. Hatayspor bu sezon 10 galibiyetinin 7'sini bu şekilde elde etti. "Doğru işler yapıyoruz, Allah da bize yardım ediyor. O kupa buraya gelecek. O büyük takımlar seneye 'de buraya gelecek" dedi. , bireysel hata yapmadıkça gol yemediklerini söyledi.
  1. 25.12.2019
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