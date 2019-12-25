7. kez 1-0 kazandı
Lider Hatayspor, 1-0'lık galibiyetlerle zafere koşuyor. Hatayspor bu sezon 10 galibiyetinin 7'sini bu şekilde elde etti. Teknik direktör Bayram Toysal "Doğru işler yapıyoruz, Allah da bize yardım ediyor. O kupa buraya gelecek. O büyük takımlar seneye Süper Lig'de buraya gelecek" dedi. Stoper Yusuf Abdioğlu, bireysel hata yapmadıkça gol yemediklerini söyledi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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