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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Koşukavak gönderildi

Koşukavak gönderildi

'da beklenilen oldu. Yeşil-beyazlı yönetim dün yaptığı toplantı sonrasında ile yolların ayrıldığını açıkladı.

'da beklenilen oldu. Yeşil-beyazlı yönetim dün yaptığı toplantı sonrasında ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada ""Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Koşukavak'ın yerine en güçlü aday olarak gösteriliyor.
  1. 18.12.2019
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