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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Dört dörtlük

Dört dörtlük Hatayspor

1. Lig lideri 'da bayram havası yaşanıyor. Evinde 33 maçtır yenilmeyen Keçiörengücü'nü tek golle geçen bordo-beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini aldı. Güney ekibi, potasına en yakın rakibi Akhisar'a 7 puan fark atıp büyük avantaj yakaladı.

1. Lig lideri 'da bayram havası yaşanıyor. Evinde 33 maçtır yenilmeyen Keçiörengücü'nü tek golle geçen bordo-beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini aldı. Güney ekibi, potasına en yakın rakibi Akhisar'a 7 puan fark atıp büyük avantaj yakaladı.
  1. 18.12.2019
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