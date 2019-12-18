Alt liglerden haberler (18.12.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
SİLİVRİSPOR
1. Grup'ta son 6 maçta 12 puan toplayıp play-off yarışına ortak olan Silivri'de moraller yerinde. Teknik direktör Sertan Güriz, "Yakaladığımız seri bizi yarışa yaklaştırdı. 2. yarıda Erçağ Evirgen de aramıza katılacak. Daha güçlü olacağız" diye konuştu.
FETHİYESPOR
Kemer'i 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyeti alan Ege'nin Mavi Şimşekleri Fethiyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Başkan Esat Bakırcı, "Zor zamanda kulübü sahiplendik, büyük fedakarlık yaptık. Takıma güvenimiz sonsuz. Şampiyonluk yakın" dedi.
GÖLCÜKSPOR
3. Grup'ta ilk yarının son maçında Nazilli'yi 3-1 yenen Gölcükspor'da basın sözcüsü Serhat Yılmaz, ikinci devreye daha umutlu baktıklarını söyledi. Yılmaz, "Yapacağımız takviyelerle hızla üst sıralara doğru tırmanacağız" açıklamasında bulundu.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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