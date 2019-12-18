Alt liglerden haberler (18.12.19)

SİLİVRİSPOR

1. Grup'ta son 6 maçta 12 puan toplayıp play-off yarışına ortak olan Silivri'de moraller yerinde. Teknik direktör Sertan Güriz, "Yakaladığımız seri bizi yarışa yaklaştırdı. 2. yarıda Erçağ Evirgen de aramıza katılacak. Daha güçlü olacağız" diye konuştu.

FETHİYESPOR

Kemer'i 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyeti alan Ege'nin Mavi Şimşekleri Fethiyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Başkan Esat Bakırcı, "Zor zamanda kulübü sahiplendik, büyük fedakarlık yaptık. Takıma güvenimiz sonsuz. Şampiyonluk yakın" dedi.

GÖLCÜKSPOR

3. Grup'ta ilk yarının son maçında Nazilli'yi 3-1 yenen Gölcükspor'da basın sözcüsü Serhat Yılmaz, ikinci devreye daha umutlu baktıklarını söyledi. Yılmaz, "Yapacağımız takviyelerle hızla üst sıralara doğru tırmanacağız" açıklamasında bulundu.