Yaralı Bursa

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, 14'üncü hafta maçında Giresunspor'a evinde mağlup olarak üst sıralar için bir kez daha fırsat tepti. Lider Hatayspor ve Akhisarspor'un kazandığı haftada mutlak kazanması gereken maçtan mağlup ayrılan Bursa temsilcisi, BB Erzurumspor ve Ümraniyespor'un haftayı yenilgi ile kapatmalarını ise değerlendiremedi. Bursaspor, 23 puanda kalırken lider ile arasındaki puan farkı da 7'ye yükseldi.

LEHİNE ÇEVİREMİYOR

Bursaspor, daha önce de eline geçen birçok fırsatı değerlendiremedi. 10'uncu haftada evinde Balıkesirspor ile oynadığı karşılaşmada golsüz eşitlikle sahadan ayrılan Bursa temsilcisi; sonraki hafta da Boluspor ile berabere kaldı ve o dönem üst sıralardaki Hatayspor, Ümraniyespor, Akhisarspor gibi ekiplerin puan kayıplarını lehine çeviremedi. Böylelikle aradaki makas da daralması yerine iyice açılmış oldu.

SADECE 3 MAÇ KALDI

Timsah, Giresunspor mağlubiyetiyle birlikte ilk yarıdaki hedefinden de uzaklaşmış oldu. Şampiyonluğu hedefleyen ve ligin ilk yarısını 30 puan bandının üzerinde tamamlamak isteyen Bursa temsilcisi, geride kalan haftalarda 23 puanı hanesine yazdırabildi. Devrenin bitimine 3 maç kala hedefe ulaşması zora giren Bursaspor, devreyi ilk iki sırada bitirme şansının da uzağında kaldı. Bursaspor geride kalan maçlarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor deplasmanlarının ardından ilk yarıyı evindeki Hatayspor maçıyla noktalayacak. Hedef 3 maçta 9 puan toplamayı başarmak.



SAHASINDA İLK KEZ YENİLDİ

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı takım, konuk ettiği Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak hem sezon başından bu yana evindeki hem de son 6 haftadaki yenilmezlik serilerini yitirdi.

İSTİFA SESLERİ

Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı. Taraftarlar 3-0'ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak'ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı.



ALİ AKMAN, 130 GOLE ULAŞTI

Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman, Giresunspor'a karşı oyuna sonradan dahil olurken performansını golle süsledi. 17 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz hafta sonu kariyerindeki 130'uncu golünü kaydetmeyi başardı.