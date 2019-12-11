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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Pazar şahlandı

Pazar şahlandı

'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini alan ekibinde bayram havası yaşanıyor. Başkan , “El ele verirsek 2. Lig hayal değil” dedi.

3. Grup'ta son dört haftada aldığı galibiyetlerle hızla zirve yarışına giren Pazarspor'da yüzler gülüyor. Sıkışık bütçe ile başladıkları sezonda gençlerle iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Başkan , "Gençlerimiz önemli bir başarıya imza attı. Pazarspor'un bu ligde 30 yıllık tecrübesi var. Destek gelirse 2. Lig hayal değil" diye konuştu.

'BU İŞİ BAŞARACAĞIZ'
Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada5 galibiyet, 2 beraberlik alıp 1 kez yenilen Pazarspor'da teknik direktör Kadir Kar ise, "4 maçta aldığımız 12 puanla farklı bir yere geldik. Pazar ilçesi bizden şampiyonluk bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Emin adımlarla hedefimize ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım sezonu mutlu sonla tamamlarız. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Bu işi başaracağız" ifadesini kullandı.

  1. 11.12.2019
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