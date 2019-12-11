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11 Aralık 2019, Çarşamba
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’ya nazar değdi

Manisa’ya nazar değdi

Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Futbol Kulübü'ne nazar değdi.

Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Futbol Kulübü'ne nazar değdi. Önceki hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz berberlikle dönen siyah-beyazlılar, İnegölspor'a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, ilk devreyi lider kapatmayı garantiledi.

  1. 11.12.2019
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