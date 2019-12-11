Manisa’ya nazar değdi
Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü'ne nazar değdi.
Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16'ncı haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü'ne nazar değdi. Önceki hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz berberlikle dönen siyah-beyazlılar, İnegölspor'a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, ilk devreyi lider kapatmayı garantiledi.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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