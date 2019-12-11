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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Korkaklara yer yok

Korkaklara yer yok

'da bir hayli öfkeli... Hatayspor'a 3-0 kaybeden Yarenler'in hocası Özköylü şöyle konuştu:

'da bir hayli öfkeli... Hatayspor'a 3-0 kaybeden Yarenler'in hocası Özköylü şöyle konuştu: "Dirençsiz ve korkak oynadık. Korkak ve aciz oyuncularla yoluma devam etmeyeceğim. Ben bunu kabul edemem. Benim takımımda böyle oyuncular olamaz. Sahada küçük düştük. Bu şekilde devam etmeyecek bu kesin"
  1. 11.12.2019
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