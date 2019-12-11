Hatayspor’da ‘bayram’ var
TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde kaybeden Hatayspor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Bayram Toysal yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-beyazlılarda resmen 'bayram' havası yaşanıyor.
TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde kaybeden Hatayspor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Bayram Toysal yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-beyazlılarda resmen 'bayram' havası yaşanıyor. Son olarak Boluspor'u 3-0 yenen Güney ekibi, en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Taraftarının desteğiyle adım adım şampiyonluğa ilerleyen Hatayspor, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Evindeki 7 maçın 6'sını kazanıp yenilmediklerini hatırlatan teknik direktör Toysal, "İlk yarıyı kayıpsız bitirmek ilk hedefimiz. Bu şehre Süper Lig sevincini yaşatmak istiyoruz" dedi.
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
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