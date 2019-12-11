Hatayspor’da ‘bayram’ var - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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’da ‘bayram’ var

1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde kaybeden , bu sezon işi sıkı tutuyor. yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-beyazlılarda resmen 'bayram' havası yaşanıyor.

1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde kaybeden , bu sezon işi sıkı tutuyor. yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-beyazlılarda resmen 'bayram' havası yaşanıyor. Son olarak 'u 3-0 yenen Güney ekibi, en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Taraftarının desteğiyle adım adım şampiyonluğa ilerleyen Hatayspor, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Evindeki 7 maçın 6'sını kazanıp yenilmediklerini hatırlatan teknik direktör Toysal, "İlk yarıyı kayıpsız bitirmek ilk hedefimiz. Bu şehre sevincini yaşatmak istiyoruz" dedi.

  1. 11.12.2019
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