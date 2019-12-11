TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde kaybeden Hatayspor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Bayram Toysal yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-beyazlılarda resmen 'bayram' havası yaşanıyor. Son olarak Boluspor'u 3-0 yenen Güney ekibi, en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor.



Taraftarının desteğiyle adım adım şampiyonluğa ilerleyen Hatayspor, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Evindeki 7 maçın 6'sını kazanıp yenilmediklerini hatırlatan teknik direktör Toysal, "İlk yarıyı kayıpsız bitirmek ilk hedefimiz. Bu şehre Süper Lig sevincini yaşatmak istiyoruz" dedi.