Hatay farkı açıyor
TFF 1. Lig'in lideri Hatay, Bolu engelini 3 golle geçti. Üç takipçisi birden puan yitirdi. 2. basamağa Akhisar yükseldi. Hatayspor şimdi 5 puan farkla liderlikte rahatladı
ESKİŞEHİR-ÜMRANİYE
Kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, Ümraniyespor karşısında maça fırtına gibi başladı. Emre Güral'ın golleriyle 2-0'ı buldular. Ümraniye farkı 1'e çektikten sonra yüklense de Jesse son noktayı koydu. Eskişehir kazanıp puanını 5'e yükseltti.
HATAYSPOR-BOLU
TFF 1. Lig'in lideri Hatay baştan sona üstün oynadığı maçta Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Bolu kalecisi Hakan müthiş kurtarışlar yaptı. Hatayspor çok daha fazlasını atabilirdi. Hamza Gür attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu. Hatay kusursuz oynadı.
K.GÜMRÜK-BALIKESİR
Tatsız tuzsuz bir maç oldu. Karagümrük hoca değişiklikleri ile ritmini yitirdi. Balıkesirspor'da da sıkıntı hakim. Fazla pozisyon olmayan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük 3, Balıkesirspor ise 5 haftadır kazanamıyorlar. Gidişat kötü.
AKHİSAR-İSTANBUL
EnGol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Ege temsilcisi kazandı. Akhisar maçta 2 kez öne geçip yakalandı. 90+1'de Cikalleshi bir kez daha Akhisar'ı üstünlüğe taşıdı, bu kez İstanbulspor'a vakit kalmadı. Boğalar'da Eslem ve Onur'un golleri mükemmeldi.
OSMANLI-ALTAY
EKazanmaya hasret kalan iki takımın mücadelesinden galip çıkmadı. Başkent ekibi daha atak göründüğü karşılaşmada Altay kalecisi Cihan'ı geçemedi. Altay'da Paixao geçen sezonki formundan çok uzak. Leblebi gibi attığı golleri kaçırmayı sürdürüyor.
ALTINORDU-ADANA
İzmir temsilcisi tek kale maç oynadı. Adanaspor, Engin İpekoğlu yönetiminde hala maç kazanamadı. Dipten kurtulmaya çalışan Altınordu 90 dakika üstün oynadı, çok kaçırdı ancak Kemal Rüzgar'ın tek golüyle galibiyete uzanarak rahat bir nefes aldı.
A.DEMİR-ERZURUM
Adana Demirspor çok hırslı bir oyun sergiledi. Erzurumspor karşısında üst üste pozisyonlar buldu. Orta sahada Sinan ve Kosecki etkiliydi. Tek golle 3 puana ulaştılar. Dadaşlar hücumda üretken değildi. 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştılar.
BURSASPOR-GİRESUN
Engin İpekoğlu, turuncubeyaTimsahlar kendi sahasında en etkili takımlardan biriydi. Ancak Giresunspor maçında ciddi savunma hatalarıyla oynadılar. Karadeniz temsilcisi son zamanlardaki çıkışını sürdürdü. Çotanaklar deplasmanda 3 golle kazandı.
MENEMEN-K.ÖREN
Ligin iki yeni ekibinin maçı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Menemenspor, Ali Özgün ile üstünlüğü bulmasına rağmen son anda Madinda'nın penaltısıyla Keçiörengücü 1 puanı kurtardı. İki ekip de bu sonuca fazla üzülmedi. İlk 6 içinde yer alıyorlar.
Hatay 5'te 4 yaptı
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor kışı rahat geçiriyor. Güney ekibi son 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Son 3 maçını 9 puanla tamamladı. Bayram Toysal ve öğrencileri en yakın takipçisi Akhisarspor ile puan farkını 5'e kadar çıkarmayı başardı.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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