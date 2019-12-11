Hatay farkı açıyor

ESKİŞEHİR-ÜMRANİYE

Kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, Ümraniyespor karşısında maça fırtına gibi başladı. Emre Güral'ın golleriyle 2-0'ı buldular. Ümraniye farkı 1'e çektikten sonra yüklense de Jesse son noktayı koydu. Eskişehir kazanıp puanını 5'e yükseltti.

HATAYSPOR-BOLU

TFF 1. Lig'in lideri Hatay baştan sona üstün oynadığı maçta Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Bolu kalecisi Hakan müthiş kurtarışlar yaptı. Hatayspor çok daha fazlasını atabilirdi. Hamza Gür attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu. Hatay kusursuz oynadı.

K.GÜMRÜK-BALIKESİR

Tatsız tuzsuz bir maç oldu. Karagümrük hoca değişiklikleri ile ritmini yitirdi. Balıkesirspor'da da sıkıntı hakim. Fazla pozisyon olmayan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük 3, Balıkesirspor ise 5 haftadır kazanamıyorlar. Gidişat kötü.

AKHİSAR-İSTANBUL

EnGol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Ege temsilcisi kazandı. Akhisar maçta 2 kez öne geçip yakalandı. 90+1'de Cikalleshi bir kez daha Akhisar'ı üstünlüğe taşıdı, bu kez İstanbulspor'a vakit kalmadı. Boğalar'da Eslem ve Onur'un golleri mükemmeldi.

OSMANLI-ALTAY

EKazanmaya hasret kalan iki takımın mücadelesinden galip çıkmadı. Başkent ekibi daha atak göründüğü karşılaşmada Altay kalecisi Cihan'ı geçemedi. Altay'da Paixao geçen sezonki formundan çok uzak. Leblebi gibi attığı golleri kaçırmayı sürdürüyor.

ALTINORDU-ADANA

İzmir temsilcisi tek kale maç oynadı. Adanaspor, Engin İpekoğlu yönetiminde hala maç kazanamadı. Dipten kurtulmaya çalışan Altınordu 90 dakika üstün oynadı, çok kaçırdı ancak Kemal Rüzgar'ın tek golüyle galibiyete uzanarak rahat bir nefes aldı.

A.DEMİR-ERZURUM

Adana Demirspor çok hırslı bir oyun sergiledi. Erzurumspor karşısında üst üste pozisyonlar buldu. Orta sahada Sinan ve Kosecki etkiliydi. Tek golle 3 puana ulaştılar. Dadaşlar hücumda üretken değildi. 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştılar.

BURSASPOR-GİRESUN

Engin İpekoğlu, turuncubeyaTimsahlar kendi sahasında en etkili takımlardan biriydi. Ancak Giresunspor maçında ciddi savunma hatalarıyla oynadılar. Karadeniz temsilcisi son zamanlardaki çıkışını sürdürdü. Çotanaklar deplasmanda 3 golle kazandı.

MENEMEN-K.ÖREN

Ligin iki yeni ekibinin maçı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Menemenspor, Ali Özgün ile üstünlüğü bulmasına rağmen son anda Madinda'nın penaltısıyla Keçiörengücü 1 puanı kurtardı. İki ekip de bu sonuca fazla üzülmedi. İlk 6 içinde yer alıyorlar.

Hatay 5'te 4 yaptı

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor kışı rahat geçiriyor. Güney ekibi son 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Son 3 maçını 9 puanla tamamladı. Bayram Toysal ve öğrencileri en yakın takipçisi Akhisarspor ile puan farkını 5'e kadar çıkarmayı başardı.