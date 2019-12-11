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11 Aralık 2019, Çarşamba
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tam gaz

Elazığ Belediyespor tam gaz

2. Grup'ta 'ı yeniden takımın başına getiren , 4'te 4 yaptı. Başkan , "Lige yeniden başladık, üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Seri galibiyetler bize derin nefes aldırdı" dedi.

2. Grup'ta 'ı yeniden takımın başına getiren , 4'te 4 yaptı. Başkan , "Lige yeniden başladık, üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Seri galibiyetler bize derin nefes aldırdı" dedi.

  1. 11.12.2019
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