Diyanet ‘rehberlik’ edecek - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Diyanet ‘rehberlik’ edecek

‘rehberlik’ edecek

Diyanet ‘rehberlik’ edecek

Gençlik ve , İşleri Başkanlığı ile protokol imzaladı. Diyanet artık KYK Yurtlarında kalan öğrencilere 'rehberlik hizmeti' verecek.

Gençlik ve , İşleri Başkanlığı ile protokol imzaladı. Diyanet artık KYK Yurtlarında kalan öğrencilere 'rehberlik hizmeti' verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğin istismar edilmemesi ve kullanılmaması için ciddi mücadele verilmesi gerektiğine işaret ederek, bazı mahfillerin geçmişte gençleri istismar ettiklerini ama bundan sonraki süreçte onlara hiçbir istismar alanı bırakmayacaklarını dile getirdi
  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet ‘rehberlik’ edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN