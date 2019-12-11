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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Cesur yürek

Cesur yürek

eksi 9 puanlık cezanın üstesinden gelmek için çabalıyor. devi, Ümraniyespor’u 3’leyip 5 puana çıktı.

1. Lig'de 2 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Sahasında Ümraniyespor'u Emre Güral'ın müthiş futbolu sonucu 3-1 mağlup eden devinde tek hedef ligde kalabilmek. 9 puanları silinen Es-Es, Ümraniyespor'u devirerek 5 puana yükseldi. Eskişehirspor'un bu puanları silinmese, kırmızı- siyahlılar 14 puanla küme düşme hattının dışında 14. basamakta olacaktı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan "Bu takımı ligde tutacağım" dedi. Bu arada yönetim son 2 haftada oyunculara 4 kez prim dağıttı. Toplam 830 bin TL prim yatırıldı.
  1. 11.12.2019
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