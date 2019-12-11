Çamur deryası

TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un stat çilesi... 1940 yılında yapılan 9 bin 500 kişi seyirci kapasiteli açık tribünü olmak üzere 13 bin 795 kişi kapasiteli Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki iyileştirilme çalışmaları henüz tamamlanamadı. 1974-1988 sezonunda G.Saray, F.Bahçe gibi takımların bulunduğu Süper Lig'de 14 yıl boyunca 'Efsane' olarak nitelendirilen takım, bugün ise iç saha maçlarında inanılmaz zorluklar yaşıyor. Merkez nüfusu 125 bin olan Zonguldak şehri adeta futbolla yatıp futbolla kalkıyor. 10 Numara'ya içini döken yönetim kurulu üyesi Muhammet Cüntay, önemli açıklamalar yaptı. Yetkililerden talebimiz bir an evvel bu stadın güzel bir görünüme kavuşması, parça parça halinde ya da bir bütün halinde elmas harabeden elmas stadımıza geçmek istiyoruz. Biz BAL'da burada 20 bin kişiye oynadık. Süper Lig ortalamasının üzerinde bir ortalamamız var. Buradan kilometrelerce uzak olan Çanakkale'de bile 10 bin kişi taraftara oynamış bir kulübüz. Onların arzusu onların isteği güzel bir stada kavuşmak" dedi. Cüntay şunları söyledi: "Ligde en iyi pas yapan takım biziz. Ancak bunu sahamızda yapma ihtimalimiz yok. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın videosunu izlemiş ve "Bu oyunu nasıl oynuyorsunuz" diye sordu. Ancak biz maalesef bu pas oyunundan vazgeçtik. Çünkü çamur deryasında pas yapmamız mümkün değil. Futbolcularımıza 'Topu ileriye doğru vurun' diyoruz. Futbola ihanet ediyoruz resmen. Türkiye'de stadyumlar harika. Bir forma ile maçı bitiriyor futbolcular. Ancak biz hafif yağmurda bile daha 15. dakikada formaları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazı maçlarda 3 kez bu değişim oluyor. Çamur deryasında oynuyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz."