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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Demir'e güneş doğdu

Ankara Demir'e güneş doğdu

Ligde 5 maçtır yenilmeyen , teknik direktör ile şampiyonluğa koşuyor.

İkinci 'ta fırtanası esiyor. Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik alıp sadece 3 kez yenilen lacivert- mavililer liderlik koltuğuna yükseldi. 5 maçtır kaybetmeyen Başkent temsilcisi hafta sonu Anadolu'yu 3-1 mağlup ederek Bandırma'dan zirveyi devraldı.

'İNANCIMIZ YÜKSELDİ'

Mütevazı bir kadroyla başladıkları sezonda müthiş bir başarıya imza attıklarını belirten Demirspor Teknik Direktörü , "Oyuncularım büyük özveriyle mücadele ediyor. Yönetimimiz de arkamızda. Şampiyonluk başta hayal gibi görünüyordu ama artık inancımız daha da yükseldi" diye konuştu.

  1. 11.12.2019
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