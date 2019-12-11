Ankara Demir'e güneş doğdu
Ligde 5 maçtır yenilmeyen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile şampiyonluğa koşuyor.
TFF İkinci Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor fırtanası esiyor. Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik alıp sadece 3 kez yenilen lacivert- mavililer liderlik koltuğuna yükseldi. 5 maçtır kaybetmeyen Başkent temsilcisi hafta sonu Niğde Anadolu'yu 3-1 mağlup ederek Bandırma'dan zirveyi devraldı.
'İNANCIMIZ YÜKSELDİ'
Mütevazı bir kadroyla başladıkları sezonda müthiş bir başarıya imza attıklarını belirten Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, "Oyuncularım büyük özveriyle mücadele ediyor. Yönetimimiz de arkamızda. Şampiyonluk başta hayal gibi görünüyordu ama artık inancımız daha da yükseldi" diye konuştu.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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