Alt liglerden haberler (11.12.19)

68 AKSARAY

1. Grup'ta 68 Aksaray, zirve takibini Tokat'ı 4-0 yenerek sürdürdü. Siyahbeyazlıların hocası Cem Kavçak, "Tokat karşısında 3 puan almak yarışta kalmak adına önemliydi. Sultanbeyli engelini de aşarak ilk yarıyı iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.



FETHİYESPOR

Son 3 maçta aldığı 9 puanla 2. Grup'ta zirve yarışına dahil olan Fethiye'de yüzler gülüyor. Mavi-beyazlıların hocası Mustafa Ceviz, "Takım iyi bir seri yakaladı. Kemer maçı da zor geçecek ama biz kazanıp şampiyonluk iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.



M.YEŞİLYURT

3.Lig'de ilk yılını yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nazilli engelini 2-1'le aştı. Turuncu-yeşillilerin hocası Mehmet Ak, şunları söyledi: "Takım lige kötü başlamıştı, birlikte işleri toparladık. Yükselişimizi sürdürüp play-off'u zorlamak istiyoruz."

BANDIRMASPOR

Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, düzenlenen destek gecesinde 7 bin forma satışı gerçekleştirdi. Düzenlenen gecede kulübe destek amacıyla 2 saatte 7 bin forma satışı gerçekleşti.

VANSPOR

Vanspor, kupada Galatasaray'ı yenerek adını duyuran Tuzlaspor'u yenerek iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Taner Taşkın, "Play-off hedefi için kritik bir galibiyet aldık" dedi.

HEKİMOĞLU

Son 7 maçın 6'sını kazanan Hekimoğlu Trabzon'da yüzler gülüyor. Play-off hattında yer alan Karadeniz ekibinin hocası Alper Avcı, Başkent'i de yenip devreyi kayıpsız bitirmek istediklerini söyledi.