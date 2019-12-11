Alt liglerden haberler (11.12.19) - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Alt liglerden haberler (11.12.19)

Alt liglerden haberler (11.12.19)

Alt liglerden haberler (11.12.19)

Türkiye alt liglerindeki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

68 AKSARAY
1. Grup'ta 68 , zirve takibini Tokat'ı 4-0 yenerek sürdürdü. Siyahbeyazlıların hocası Cem Kavçak, "Tokat karşısında 3 puan almak yarışta kalmak adına önemliydi. Sultanbeyli engelini de aşarak ilk yarıyı iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.

FETHİYESPOR
Son 3 maçta aldığı 9 puanla 2. Grup'ta zirve yarışına dahil olan Fethiye'de yüzler gülüyor. Mavi-beyazlıların hocası Mustafa Ceviz, "Takım iyi bir seri yakaladı. Kemer maçı da zor geçecek ama biz kazanıp şampiyonluk iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.

M.YEŞİLYURT
3.Lig'de ilk yılını yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nazilli engelini 2-1'le aştı. Turuncu-yeşillilerin hocası Mehmet Ak, şunları söyledi: "Takım lige kötü başlamıştı, birlikte işleri toparladık. Yükselişimizi sürdürüp play-off'u zorlamak istiyoruz."

BANDIRMASPOR

Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, düzenlenen destek gecesinde 7 bin forma satışı gerçekleştirdi. Düzenlenen gecede kulübe destek amacıyla 2 saatte 7 bin forma satışı gerçekleşti.

VANSPOR

Vanspor, kupada Galatasaray'ı yenerek adını duyuran Tuzlaspor'u yenerek iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Taner Taşkın, "Play-off hedefi için kritik bir galibiyet aldık" dedi.

HEKİMOĞLU

Son 7 maçın 6'sını kazanan Hekimoğlu Trabzon'da yüzler gülüyor. Play-off hattında yer alan Karadeniz ekibinin hocası Alper Avcı, Başkent'i de yenip devreyi kayıpsız bitirmek istediklerini söyledi.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (11.12.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN