Alt liglerden haberler (11.12.19)
Türkiye alt liglerindeki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
68 AKSARAY
1. Grup'ta 68 Aksaray, zirve takibini Tokat'ı 4-0 yenerek sürdürdü. Siyahbeyazlıların hocası Cem Kavçak, "Tokat karşısında 3 puan almak yarışta kalmak adına önemliydi. Sultanbeyli engelini de aşarak ilk yarıyı iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.
FETHİYESPOR
Son 3 maçta aldığı 9 puanla 2. Grup'ta zirve yarışına dahil olan Fethiye'de yüzler gülüyor. Mavi-beyazlıların hocası Mustafa Ceviz, "Takım iyi bir seri yakaladı. Kemer maçı da zor geçecek ama biz kazanıp şampiyonluk iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.
M.YEŞİLYURT
3.Lig'de ilk yılını yaşayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Nazilli engelini 2-1'le aştı. Turuncu-yeşillilerin hocası Mehmet Ak, şunları söyledi: "Takım lige kötü başlamıştı, birlikte işleri toparladık. Yükselişimizi sürdürüp play-off'u zorlamak istiyoruz."
BANDIRMASPOR
Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, düzenlenen destek gecesinde 7 bin forma satışı gerçekleştirdi. Düzenlenen gecede kulübe destek amacıyla 2 saatte 7 bin forma satışı gerçekleşti.
VANSPOR
Vanspor, kupada Galatasaray'ı yenerek adını duyuran Tuzlaspor'u yenerek iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Taner Taşkın, "Play-off hedefi için kritik bir galibiyet aldık" dedi.
HEKİMOĞLU
Son 7 maçın 6'sını kazanan Hekimoğlu Trabzon'da yüzler gülüyor. Play-off hattında yer alan Karadeniz ekibinin hocası Alper Avcı, Başkent'i de yenip devreyi kayıpsız bitirmek istediklerini söyledi.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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