Alt liglerden haberler (04.12.19)

ALTINORDU

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Üretken bir futbol oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Bu maçta yenilmek bir hayli üzücü oldu.



BOLUSPOR

Teknik direktör Osman Özköylü: Ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Evet puan kaybettik ancak sahada doğruları yaptık.



İSTANBUL

Boğalar 6 hafta sonra kazandı. Teknik sorumlu Tamer Avcı "Maçın hakimi bizdik. Karagümrük'ü 4 golle yenmek önemli iş.



KARAGÜMRÜK

Teknik direktör Giray Bulak: Umarım bu ağır mağlubiyet bize ders olur. Karagümrük art arda mağlubiyetleri kaldırmaz.



ADANA DEMİR

Karagümrük'ten ayrılan Erkan Zengin, ADS ile anlaşmıştı. Tecrübeli ismin Erzurumspor maçında oynaması bekleniyor.



ESKİŞEHİR

Teknik direktör Coşkun Demirbakan: Ben ve öğrencilerim ligde kalma yolunda mücadele veriyoruz. Şehir de destek versin.



MENEMEN

Teknik direktör Dilaver Mutlu: 2. yarıda oyunu dengeledik. Beraberlik normal. Dışarıda yenilmezlik serimiz sürüyor.



OSMANLI

Başkent temsilcisi son 7 haftada 6 mağlubiyet aldı. Osmanlıspor'un ayrıca eksi 3 puan silme cezası da var. Sıkıntı var.

ZONGULDAK KÖMÜR

Zonguldak Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Valilik binası yanına Zonguldak Kömürspor Store açılmıştı. Mağazaya beklenen destek gelmeyince kilit vuruldu.

ELAZIĞSPOR

Elazığspor teknik direktör Levent Eriş ile yakaladığı çıkışı sürdürdü. Gakgoşlar, Vanspor'u Ömer Yıldız, Fırat Öncü ve Kadir Bekmezci'nin golleriyle mağlup ederek düşme potasından çıkmayı başardı.

HEKİMOĞLU TRB

Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Hekimoğlu Trabzon, adım adım zirveye yaklaşıyor. Başkan Celil Hekimoğlu, hedeflerinin play-off'tan da olsa TFF 1. Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.