Alt liglerden haberler (04.12.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Amatör liglerdeki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
ALTINORDU
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Üretken bir futbol oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Bu maçta yenilmek bir hayli üzücü oldu.
BOLUSPOR
Teknik direktör Osman Özköylü: Ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Evet puan kaybettik ancak sahada doğruları yaptık.
İSTANBUL
Boğalar 6 hafta sonra kazandı. Teknik sorumlu Tamer Avcı "Maçın hakimi bizdik. Karagümrük'ü 4 golle yenmek önemli iş.
KARAGÜMRÜK
Teknik direktör Giray Bulak: Umarım bu ağır mağlubiyet bize ders olur. Karagümrük art arda mağlubiyetleri kaldırmaz.
ADANA DEMİR
Karagümrük'ten ayrılan Erkan Zengin, ADS ile anlaşmıştı. Tecrübeli ismin Erzurumspor maçında oynaması bekleniyor.
ESKİŞEHİR
Teknik direktör Coşkun Demirbakan: Ben ve öğrencilerim ligde kalma yolunda mücadele veriyoruz. Şehir de destek versin.
MENEMEN
Teknik direktör Dilaver Mutlu: 2. yarıda oyunu dengeledik. Beraberlik normal. Dışarıda yenilmezlik serimiz sürüyor.
OSMANLI
Başkent temsilcisi son 7 haftada 6 mağlubiyet aldı. Osmanlıspor'un ayrıca eksi 3 puan silme cezası da var. Sıkıntı var.
ZONGULDAK KÖMÜR
Zonguldak Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Valilik binası yanına Zonguldak Kömürspor Store açılmıştı. Mağazaya beklenen destek gelmeyince kilit vuruldu.
ELAZIĞSPOR
Elazığspor teknik direktör Levent Eriş ile yakaladığı çıkışı sürdürdü. Gakgoşlar, Vanspor'u Ömer Yıldız, Fırat Öncü ve Kadir Bekmezci'nin golleriyle mağlup ederek düşme potasından çıkmayı başardı.
HEKİMOĞLU TRB
Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Hekimoğlu Trabzon, adım adım zirveye yaklaşıyor. Başkan Celil Hekimoğlu, hedeflerinin play-off'tan da olsa TFF 1. Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.
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Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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