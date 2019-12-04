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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Pazarspor coştu bi kere

Pazarspor coştu bi kere

3. Grupta üst üste 3. galibiyetini alan Pazarspor şova devam ediyor. Diyarbekir'i Mücahit (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 geçen Karadeniz ekibinde Kadir Kar, "5 maçtır yenilmiyoruz ve üçünü kazandık. Yükselişimiz sürecek. Hedef play-off" diye konuştu.

3. Grupta üst üste 3. galibiyetini alan Pazarspor şova devam ediyor. Diyarbekir'i Mücahit (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 geçen Karadeniz ekibinde Kadir Kar, "5 maçtır yenilmiyoruz ve üçünü kazandık. Yükselişimiz sürecek. Hedef play-off" diye konuştu.

ÇANKAYA FK

1. Grupta Çankaya, yeni hocası Muharrem Canlı ile güldü. Serik'i, Cemre ve Mustafa'nın golleriyle 2-1 yenip liderlikten indiren Başkent ekibinin hocası Canlı, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Serik galibiyeti bir başlangıçtı. Devamını getireceğiz" dedi.

AĞRI 1970

Doğu ekibi, grubun güçlü ekibi Esenler Erok'u 1-0 yenerek haftanın sürprizine imza attı. Sarı-lacivertlilerin hocası İskender Eroğlu, "Aldığımız 3 puan bize çok büyük moral oldu. Özgüvenimiz yerine geldi. 'den de çekinmiyoruz" diye konuştu.

MODAFEN

Lige kötü başlayan Modafen, son dört haftada adeta şaha kalktı. Peş peşe Petrol, Kelkit, Nazilli ve Altındağ'ı deviren İstanbul ekibinin hocası Fatih Kamberoğlu, "Lige alışmamız zaman aldı ama artık taşlar yerine oturdu" açıklamasını yaptı.

  1. 4.12.2019
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