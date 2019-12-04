Pazarspor coştu bi kere
3. Grupta üst üste 3. galibiyetini alan Pazarspor şova devam ediyor. Diyarbekir'i Mücahit (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 geçen Karadeniz ekibinde teknik direktör Kadir Kar, "5 maçtır yenilmiyoruz ve üçünü kazandık. Yükselişimiz sürecek. Hedef play-off" diye konuştu.
3. Grupta üst üste 3. galibiyetini alan Pazarspor şova devam ediyor. Diyarbekir'i Mücahit (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 geçen Karadeniz ekibinde teknik direktör Kadir Kar, "5 maçtır yenilmiyoruz ve üçünü kazandık. Yükselişimiz sürecek. Hedef play-off" diye konuştu.
ÇANKAYA FK
1. Grupta Çankaya, yeni hocası Muharrem Canlı ile güldü. Serik'i, Cemre ve Mustafa'nın golleriyle 2-1 yenip liderlikten indiren Başkent ekibinin hocası Canlı, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Serik galibiyeti bir başlangıçtı. Devamını getireceğiz" dedi.
AĞRI 1970
Doğu ekibi, grubun güçlü ekibi Esenler Erok'u 1-0 yenerek haftanın sürprizine imza attı. Sarı-lacivertlilerin hocası İskender Eroğlu, "Aldığımız 3 puan bize çok büyük moral oldu. Özgüvenimiz yerine geldi. Kocaeli'den de çekinmiyoruz" diye konuştu.
MODAFEN
Lige kötü başlayan Modafen, son dört haftada adeta şaha kalktı. Peş peşe Batman Petrol, Kelkit, Nazilli ve Altındağ'ı deviren İstanbul ekibinin hocası Fatih Kamberoğlu, "Lige alışmamız zaman aldı ama artık taşlar yerine oturdu" açıklamasını yaptı.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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