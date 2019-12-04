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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’da seri sona erdi

Manisa’da seri sona erdi

2. Lig 'ta deplasmanda Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Futbol Kulübü'nde 8 maçlık müthiş seri sona erdi.

2. Lig 'ta deplasmanda Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Futbol Kulübü'nde 8 maçlık müthiş seri sona erdi. Bu sezon 15 maçta 2'nci beraberliğini elde eden lider siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Yılport 'la arasındaki puan farkı da 4'e düştü. Profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK, ilk kez bir müsabakayı da gol atamadan tamamladı.

  1. 4.12.2019
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