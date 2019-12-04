Manisa’da seri sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde 8 maçlık müthiş seri sona erdi. Bu sezon 15 maçta 2'nci beraberliğini elde eden lider siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'la arasındaki puan farkı da 4'e düştü. Profesyonel liglerin en golcü takımı olan Manisa FK, ilk kez bir müsabakayı da gol atamadan tamamladı.