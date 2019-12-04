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04 Aralık 2019, Çarşamba
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KeçiörenGÜCÜ

KeçiörenGÜCÜ

Ligin yeni ekibi Keçiörengücü sahasında kolay kolay maç vermemesiyle tanınıyor. Son olarak sahasında 9 Aralık 2017'de Afjet Afyonspor'a kaybeden Keçiörengücü'nün o tarihten bu yana sahasında bileği bükülmüyor.

temsilcisi bu dönemde çıktığı 33 maçın 22'sini kazandı, 11 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Keçiörengücü bu başarısıyla 1. Lig'e yükselmişti. Bu ligde de ilk 6 içinde yer alıyor. Hedefi sezonu play-off sıralaması içinde tamamlamak.

  1. 4.12.2019
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