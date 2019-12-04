Ankara temsilcisi bu dönemde çıktığı 33 maçın 22'sini kazandı, 11 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Keçiörengücü bu başarısıyla TFF 1. Lig'e yükselmişti. Bu ligde de ilk 6 içinde yer alıyor. Hedefi sezonu play-off sıralaması içinde tamamlamak.