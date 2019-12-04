Hatay şov sürüyor

İSTANBUL-K.GÜMRÜK

İstanbulspor, Karagümrük maçında baştan sona kusursuz bir futbol sergiledi. Savunmada tek bir açcık vermediler. Hücumda Enes, Diouf, Ali Dere müthişti. İstanbulspor, Karagümrük'ü 4 golle mağlup etti, 6 haftalık 3 puan hasreti sona erdi.

KEÇİÖREN-ALTINORDU

İki takım da açık futbol sergiledi. Altınordu öne geçti. Penaltı haricinde birçok pozisyon kaçırdı. Keçiörengücü duran toplardan etkili olup 2 gol buldu ve galibiyete uzandı. Keçiörengücü 13 haftada sadece 8 gol yiyerek başarısını sürdürdü.

ERZURUM-OSMANLI

Maç iki tarafa da gitti geldi. Uzun tartışmalara neden olan golün ardından Erzurumspor öne geçti. Bu andan itibaren rakip kaleye yüklendi. Dadaşlar son 5 haftada 4. galibiyetini elde ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Osmanlıspor art arda 4. yenilgisini aldı.

ADANASPOR-BURSA

Harika bir maç oldu. 2-2'den sonra Adanaspor rakip kaleye yüklendikçe yüklendi. Çok önemli fırsatları harcadı. Özer Hurmacı kalitesini konuşturdu, Bursaspor 90+5'te galibiyet golünü buldu. Adanaspor 11 haftadır kazanamıyor. Kötü gidiyor.

ÜMRANİYE-AKHİSAR

Ümraniyespor da Akhisarspor da galibiyete bir hayli yakındı. Karşılıklı inanılmaz goller kaçtı. Bu keyifli maçtan bir galip çıkmadı. İki takım da müthiş mücadelenin karşılığı sonucu sahadan 1'er puanla ayrıldı. İki ekip de zirveye tutunmayı başardı.

GİRESUN-A.DEMİR

Çotanaklar evlerinde bir maç daha kazanıp orta sıralara kadar tırmandılar. Giresunspor sahasında Akhisarspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'dan sonra Adana Demirspor'u da mağlup etti. Tek gol Rusescu'dan geldi. Adana Demir toparlanamadı.

BOLUSPOR-MENEMEN

Haftanın gollü maçlarından biriydi. Menemen kalecisi Selmani haftalardır yaptığı ancak bir şekilde takımını yakmadığı hatalar zincirine yenisini ekledi. Bu kez hatası golle sonuçlandı. Kritik kurtarışlar da yaptı. Menemen'in 4 maçlık galibiyet serisi bitti.

ALTAY-ESKİŞEHİR

4 haftadır kaybeden Altay'ın tek isteği son sıradaki Eskişehirspor'u mağlup etmekti. Es-Es 34'te öne geçse de İzmir temsilcisi devre bitmeden beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da daha temkinliydi. Maç eşitlikle sonuçlandı.

BALIKESİR-HATAY

Hatayspor şampiyon gibi oynuyor. Akıllı maçlar çıkaran Güney temsilcisi deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup etmeyi başardı. Selim Ilgaz bu sezon 4. golünü kaydetti. Hatayspor böylece liderliğini sürdürdü. Bayram Toysal ve öğrencileri çok iyi gidiyor.

YİNE PES ETMEDİ

Ligin yeni ekibi Menemenspor mücadelesiyle dikkat çekiyor. Bu hafta Boluspor deplasmanından 2-2'lik sonuçla döndüler. Menemenspor tam 7 maçtır kaybetmiyor. İlk 6 etrafında dolaşıyorlar. Şu ana kadarki oyunları ile alkışı hak ediyorlar.

Osmanlıspor puanı unuttu. Başkent temsilcisi 4 maçtır kaybediyor. Küme düşme hattının sadece bir basamak üzerindeler. Başkent ekibi için tehlike çanları çalıyor.