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04 Aralık 2019, Çarşamba
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zirvede

Erzincan zirvede

14 haftadır yenilgisiz yoluna devam eden , 'ı 1-0 yendi Başkan , "İşimizi şansa bırakamayız. Rotamız " dedi.

Tokatspor'u yenerek puanını 32'ye yükselten, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkaran , 1.Grup'Ta liderliğe yükseldi. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı , bu yıl işlerini şansa bırakmak istemediklerini belirterek, "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. hedefine ulaşacak gücümüz var. Bu takım şampiyon olur" dedi.

'İYİ YOLDA GİDİYORUZ'

Ligde bu sezon sadece bir yenilgisi olan ve gözünü şampiyonluğa diken 24 'ın tecrübeli hocası ise "Genç bir kadromuz var ve bu ekiple iyi işlere imza atıyoruz. Son 6 maçımızda 16 puan topladık. Zirvede kalmak, yarışı son ana kadar götürmek için inançla mücadele ediyoruz. Lider olduk ama burada kalmak daha önemli. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olacağız" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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