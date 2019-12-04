Didim’de rota şampiyonluk

Aydın Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Didimspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. BAL hedefiyle başladığı sezonda 6'da 6 yapan sarılacivertli takım son olarak Davutlar'ı 3-0 mağlup etti. Başkan Deniz Polat, "İyi bir takım olduk ve bu lige dar geliyoruz. Sezonu şampiyonlukla noktalayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istiyoruz.



Bu hedefe ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadesini kullandı.