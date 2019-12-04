Didim’de rota şampiyonluk
Aydın Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Didimspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. BAL hedefiyle başladığı sezonda 6'da 6 yapan sarılacivertli takım son olarak Davutlar'ı 3-0 mağlup etti.
Aydın Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Didimspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. BAL hedefiyle başladığı sezonda 6'da 6 yapan sarılacivertli takım son olarak Davutlar'ı 3-0 mağlup etti. Başkan Deniz Polat, "İyi bir takım olduk ve bu lige dar geliyoruz. Sezonu şampiyonlukla noktalayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istiyoruz.
Bu hedefe ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadesini kullandı.
- 4.12.2019
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
- Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Didim’de rota şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.