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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Didim’de rota şampiyonluk

Didim’de rota şampiyonluk

Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Didimspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. hedefiyle başladığı sezonda 6'da 6 yapan sarılacivertli takım son olarak Davutlar'ı 3-0 mağlup etti.

Süper Amatör Lig A Grubu ekiplerinden Didimspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. hedefiyle başladığı sezonda 6'da 6 yapan sarılacivertli takım son olarak Davutlar'ı 3-0 mağlup etti. Başkan Deniz Polat, "İyi bir takım olduk ve bu lige dar geliyoruz. Sezonu şampiyonlukla noktalayarak 'e yükselmek istiyoruz.

Bu hedefe ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadesini kullandı.

  1. 4.12.2019
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