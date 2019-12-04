Bursaspor kasırgası

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, Adanaspor'u son saniyelerde Özer Hurmacı'nın attığı golle 3-2 yenerek zirve yarışı iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bursa temsilcisi, bu sezon maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle hayata tutundu. 13 maçı geride bırakan Yalçın Koşukavak'ın öğrencileri, 20 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin 12'si, her iki devrenin son çeyrek diliminde geldi. Timsah; Eskişehir, Osmanlı, Ümraniye ve Adana maçlarında son anlara doğru bulduğu gollerle galibiyetlere ulaştı.

KONDİSYON FARKI

Bursaspor'un gol dakikalarına bakıldığında, kondisyonunu ve direncini koruduğu görünüyor. Bursa temsilcisinin en fazla bulduğu aralar 31-45 ve 76- 90'ıncı dakikalar arası oldu. Yeşil- beyazlılar, her iki zaman aralığında da 6'şar gol kaydetti. Buna karşın hücum performansı açısından maçlara oldukça tutuk başladığı görülen yeşil-beyazlı oyuncular, ilk yarım saatlik dilimlerde ise sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi. Timsah, sezon başında özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyordu. Adanaspor karşısında kazanarak ligdeki üçüncü dış saha galibiyetini elde eden Bursa temsilcisi, sezon başlarında çıktığı ilk 4 deplasman maçının 3'ünü kaybetmişti. Ancak 9'uncu haftadaki İstanbulspor deplasmanındaki galibiyetle çıkışa geçen Bursaspor, son 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmezken; Adanaspor'a da bu sezon evinde ilk kez yenilgiyi tattırdı.

AVANTAJ SAĞLADI

Sezon başında istikrarsız görüntüsüyle öne çıkan Bursaspor, son haftalarda çıkışa geçti. Ligdeki son mağlubiyetini 7'nci haftada oynanan Altay deplasmanında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, akabinde oynadığı toplam 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların da 4'ünü kazanarak form yakalayan yeşil-beyazlılar, böylelikle puanını da 23'e yükseltti. Rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftayı ise Bursaspor, Adanaspor galibiyetiyle avantajlı kapadı.

17 TARAFTAR YARALANDI

Bursaspor'un Adanaspor ile oynayacağı maç için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakal TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 taraftar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.