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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Beceriksizlik egoistlik

Beceriksizlik egoistlik

'un başına büyük umutlarla getirilen dertlere derman olamadı. 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik gören İpekoğlu, yenilgisi sonrası dert yandı.

İpekoğlu, "İlk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşıyoruz. Sakatlıklara rağmen ikinci yarıda 5-6 gol pozisyonuna girdik. Maçı kazanabilirdik. Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. 3 puanı alabilsek 3-4 sıra yukarı çıkacaktık. Bu da psikolojik olarak bizi olumlu yönde etkileyecekti. Küme düşme hattında olmak 'a yakışmıyor. Bir an önce buradan çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

  1. 4.12.2019
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