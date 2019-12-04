Beceriksizlik egoistlik
Adanaspor'un başına büyük umutlarla getirilen Engin İpekoğlu dertlere derman olamadı. 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik gören İpekoğlu, Bursaspor yenilgisi sonrası dert yandı.
İpekoğlu, "İlk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşıyoruz. Sakatlıklara rağmen ikinci yarıda 5-6 gol pozisyonuna girdik. Maçı kazanabilirdik. Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. 3 puanı alabilsek 3-4 sıra yukarı çıkacaktık. Bu da psikolojik olarak bizi olumlu yönde etkileyecekti. Küme düşme hattında olmak Adanaspor'a yakışmıyor. Bir an önce buradan çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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