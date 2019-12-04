İpekoğlu, "İlk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşıyoruz. Sakatlıklara rağmen ikinci yarıda 5-6 gol pozisyonuna girdik. Maçı kazanabilirdik. Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. 3 puanı alabilsek 3-4 sıra yukarı çıkacaktık. Bu da psikolojik olarak bizi olumlu yönde etkileyecekti. Küme düşme hattında olmak Adanaspor'a yakışmıyor. Bir an önce buradan çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.