Bandırma’dan rekor geldi

2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla liderliğini sürdüren Bandırmaspor, kulüp rekoru kırdı. Bordo-beyazlılar, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Geçen sezonun son 2 maçını da kazanan bordo beyazlılar, 17 maçtır yenilmiyor. 1965 yılında kurulan Bandırmaspor böylece 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı. Bu arada takımın yıldızı Batuhan Karadeniz 9 gole ulaştı.