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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Bandırma’dan rekor geldi

Bandırma’dan rekor geldi

15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Ban-Ban, grup liderliğini devam ettirdi.

2. Lig 'ta averajla liderliğini sürdüren Bandırmaspor, kulüp rekoru kırdı. Bordo-beyazlılar, bu sezon 15 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Geçen sezonun son 2 maçını da kazanan bordo beyazlılar, 17 maçtır yenilmiyor. 1965 yılında kurulan Bandırmaspor böylece 54 yıllık tarihinin en uzun süre yenilmezlik serisine ulaştı. Bu arada takımın yıldızı 9 gole ulaştı.

  1. 4.12.2019
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