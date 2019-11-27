Yeni Emre’ler için anneler sporu fark etmeli

Süper Lig tarihinde ilk kadın kulüp başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da A Spor'a konuştu. Gözbaşı, "Erciyes Anadolu Holding şehrimize devamlı katkıları ile alınılan bir holding. Ticaret bu topraklarda yazıldı. İnşallah ben de bir girişimci kimliğimle sıfırdan başlayıp işimi bir yere getirdiğim gibi Kayserispor'u da iyi bir yere getireceğim Eğer anneler sporu fark eder ve çocuklarının önünü açarsa, yeni Emre'ler yetiştirebiliriz. Yeni Emre'ler yetiştirirse futbol kulüplerindeki bu mali sorununda önüne geçeriz" diye konuştu.