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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Yeni ’ler için anneler sporu fark etmeli

Yeni Emre’ler için anneler sporu fark etmeli

tarihinde ilk kadın kulüp başkanı olan Başkanı da A Spor'a konuştu.

tarihinde ilk kadın kulüp başkanı olan Başkanı da A Spor'a konuştu. Gözbaşı, "Erciyes Anadolu Holding şehrimize devamlı katkıları ile alınılan bir holding. Ticaret bu topraklarda yazıldı. İnşallah ben de bir girişimci kimliğimle sıfırdan başlayıp işimi bir yere getirdiğim gibi Kayserispor'u da iyi bir yere getireceğim Eğer anneler sporu fark eder ve çocuklarının önünü açarsa, yeni 'ler yetiştirebiliriz. 'ler yetiştirirse futbol kulüplerindeki bu mali sorununda önüne geçeriz" diye konuştu.

  1. 27.11.2019
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