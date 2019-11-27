Yeni Emre’ler için anneler sporu fark etmeli
Süper Lig tarihinde ilk kadın kulüp başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da A Spor'a konuştu.
Süper Lig tarihinde ilk kadın kulüp başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da A Spor'a konuştu. Gözbaşı, "Erciyes Anadolu Holding şehrimize devamlı katkıları ile alınılan bir holding. Ticaret bu topraklarda yazıldı. İnşallah ben de bir girişimci kimliğimle sıfırdan başlayıp işimi bir yere getirdiğim gibi Kayserispor'u da iyi bir yere getireceğim Eğer anneler sporu fark eder ve çocuklarının önünü açarsa, yeni Emre'ler yetiştirebiliriz. Yeni Emre'ler yetiştirirse futbol kulüplerindeki bu mali sorununda önüne geçeriz" diye konuştu.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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