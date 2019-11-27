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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Yedi bela !

Yedi bela Adıyaman!

2. Grup'ta fırtınası esiyor. Ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alıp kaybetmeyen sarı-yeşilliler, Elbistan karşısında gol şov yaptı. Rakibini 7-0 yenen Adıyaman liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta fırtınası esiyor. Ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alıp kaybetmeyen sarı-yeşilliler, Elbistan karşısında gol şov yaptı. Rakibini 7-0 yenen Adıyaman liderliğini sürdürdü.
  1. 27.11.2019
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