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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Samsun'a Avrupa sözü

Samsun'a Avrupa sözü

Başkanı iddialı konuştu. Yıldırım, "Ben bu kulübe sevdam ile geldim. Samsunspor’u önce ’e, ardından Avrupa’ya taşıyacağım” dedi.

Yılport 'da Başkan , düzenlediği basın toplantısında kulübün gelecek vizyonunu anlattı. "Göreve sevdam ile gledim" diyen Yıldırım, " ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Ben Samsunspor'u söz verdiğim yere, önce 'e sonra Avrupa'ya götüreceğim" dedi.

"51 ÜLKEDE ŞİRKETİM VAR"

Avrupa'da takımlar alarak Samsunspor'u üst seviyeye çıkaracağını belirten Yıldırım, "Bugün 51 ülkede şirketlerim var. Avrupa'da takımlar alıp Samsunlu oyuncuları oraya göndereceğim, yetenekli isimleri de Samsun'a getireceğim. Samsunspor, annelerimizin liginde oynasın diye buraya gelmedik" ifadesini kullandı.

MİNİKLERE HOŞ SOHBET

Haftanın en güzel görüntüleri Samsun'dan geldi. Kırmızı-beyazlıların, Şanlıurfaspor'u 5-0 yendiği maçta tribünde güzel görüntüler vardı. Samsunsporlu taraftarlar, maça davet edilen kimsesiz çocuklara 55. dakikada peluş oyuncaklar atarak minikleri sevindirdi. Görüntüler alkış aldı.

  1. 27.11.2019
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