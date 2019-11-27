Samsun'a Avrupa sözü

Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında kulübün gelecek vizyonunu anlattı. "Göreve sevdam ile gledim" diyen Yıldırım, "Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Ben Samsunspor'u söz verdiğim yere, önce Süper lig'e sonra Avrupa'ya götüreceğim" dedi.

"51 ÜLKEDE ŞİRKETİM VAR"

Avrupa'da takımlar alarak Samsunspor'u üst seviyeye çıkaracağını belirten Yıldırım, "Bugün 51 ülkede şirketlerim var. Avrupa'da takımlar alıp Samsunlu oyuncuları oraya göndereceğim, yetenekli isimleri de Samsun'a getireceğim. Samsunspor, annelerimizin liginde oynasın diye buraya gelmedik" ifadesini kullandı.

MİNİKLERE HOŞ SOHBET

Haftanın en güzel görüntüleri Samsun'dan geldi. Kırmızı-beyazlıların, Şanlıurfaspor'u 5-0 yendiği maçta tribünde güzel görüntüler vardı. Samsunsporlu taraftarlar, maça davet edilen kimsesiz çocuklara 55. dakikada peluş oyuncaklar atarak minikleri sevindirdi. Görüntüler alkış aldı.