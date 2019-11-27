Menemen 4x4'lük - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Menemen 4x4'lük

Menemen 4x4'lük

Menemen 4x4'lük

TFF 1. 'de 8 haftada 8 puan toplayabilmişti. Son 4 haftada ise adeta coştular. temsilcisi son 4 haftayı da galibiyetle kapatarak 12 puanın sahibi oldu. Bu çıkışları onları 6. sıraya kadar tırmandırdı. alkışı hak ediyor.

TFF 1. 'de 8 haftada 8 puan toplayabilmişti. Son 4 haftada ise adeta coştular. temsilcisi son 4 haftayı da galibiyetle kapatarak 12 puanın sahibi oldu. Bu çıkışları onları 6. sıraya kadar tırmandırdı. alkışı hak ediyor.

ALTAY KÖTÜ GİDİŞE ÇARE BULAMIYOR

Akhisar deplasmanında iyi oynamalarına ve öne geçmelerine rağmen kaybettiler. 4 maçlık yenilgi serisi onlar adına can sıkıcı.

  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen 4x4'lük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN