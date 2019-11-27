Menemen 4x4'lük
TFF 1. Lig'de Menemenspor 8 haftada 8 puan toplayabilmişti. Son 4 haftada ise adeta coştular. Ege temsilcisi son 4 haftayı da galibiyetle kapatarak 12 puanın sahibi oldu. Bu çıkışları onları 6. sıraya kadar tırmandırdı. Başarıları alkışı hak ediyor.
TFF 1. Lig'de Menemenspor 8 haftada 8 puan toplayabilmişti. Son 4 haftada ise adeta coştular. Ege temsilcisi son 4 haftayı da galibiyetle kapatarak 12 puanın sahibi oldu. Bu çıkışları onları 6. sıraya kadar tırmandırdı. Başarıları alkışı hak ediyor.
ALTAY KÖTÜ GİDİŞE ÇARE BULAMIYOR
Akhisar deplasmanında iyi oynamalarına ve öne geçmelerine rağmen kaybettiler. 4 maçlık yenilgi serisi onlar adına can sıkıcı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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