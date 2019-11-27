Menemen 4x4'lük

TFF 1. Lig'de Menemenspor 8 haftada 8 puan toplayabilmişti. Son 4 haftada ise adeta coştular. Ege temsilcisi son 4 haftayı da galibiyetle kapatarak 12 puanın sahibi oldu. Bu çıkışları onları 6. sıraya kadar tırmandırdı. Başarıları alkışı hak ediyor.

ALTAY KÖTÜ GİDİŞE ÇARE BULAMIYOR

Akhisar deplasmanında iyi oynamalarına ve öne geçmelerine rağmen kaybettiler. 4 maçlık yenilgi serisi onlar adına can sıkıcı.