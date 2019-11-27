Manisa’yı tutana aşk olsun!

Manisa koptu geliyor... 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alıp kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Beyaz Grup'ta liderliğini sürdürdü. Ege ekibinin teknik direktörü İsmail Ertekin, "Elbette henüz işimiz bitmedi, kimse ciddiyeti elden bırakamaz. Önümüzde uzun ve zorlu bir maraton olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Artık Kırklarelispor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız" diye konuştu.

AFJET AFYONSPOR

Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyon'da teknik direktör Hakan Bozdağ ile yolar ayrıldı. Geçen yıl TFF 1. Lig'e veda eden Afyon, ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan aldı ve yarıştan uzaklaştı.

TUZLASPOR

Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Tuzlaspor, iki haftalık galibiyet özlemini Sivas deplasmanında dindirdi. Averajla liderliği Bandırma'ya kaptırsa da İstanbul ekibinde galibiyet sevinçle karşılandı.

HEKİMOĞLU

2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon'un 1922 Konya'yı 3-1 yendiği maçta iki gole imzasını koyan Ali Aydemir iddialı konuştu. 23 yaşındaki oyuncu, "Play-off'un içinde olmak istiyoruz" dedi.

BEYAZ GRUPTA HAFTANIN OLAYI

Manisa ile Samsun rakipleriyle arayı açmaya devam ediyor. Beyaz Grup'ta bu haftanın olayı Samsun tribünlerinde kimsesiz çocuklara yapılan oyuncak sürprizi oldu.Kırmızı Grup'ta en dikkat çeken olay namağlup durumdaki Bandırma'nın 14. hafta sonunda zirveye çıkması oldu. Geçen hafta Tuzla'yı yakalayan Ban- Ban bu hafta averajla koltuğu devraldı.

KIRMIZI GRUPTA HAFTANIN OLAYI

Kırmızı Grup'ta en dikkat çeken olay namağlup durumdaki Bandırma'nın 14. hafta sonunda zirveye çıkması oldu. Geçen hafta Tuzla'yı yakalayan Ban- Ban bu hafta averajla koltuğu devraldı.