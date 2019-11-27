Manisa’yı tutana aşk olsun! - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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’yı tutana aşk olsun!

Manisa’yı tutana aşk olsun!

koptu geliyor... 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alıp kaybetmeyen siyah-beyazlılar, 'ta liderliğini sürdürdü.

koptu geliyor... 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alıp kaybetmeyen siyah-beyazlılar, 'ta liderliğini sürdürdü. Ege ekibinin teknik direktörü , "Elbette henüz işimiz bitmedi, kimse ciddiyeti elden bırakamaz. Önümüzde uzun ve zorlu bir maraton olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Artık Kırklarelispor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız" diye konuştu.

AFJET AFYONSPOR

Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyon'da teknik direktör Hakan Bozdağ ile yolar ayrıldı. Geçen yıl 1. Lig'e veda eden Afyon, ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan aldı ve yarıştan uzaklaştı.

TUZLASPOR

Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Tuzlaspor, iki haftalık galibiyet özlemini deplasmanında dindirdi. Averajla liderliği Bandırma'ya kaptırsa da İstanbul ekibinde galibiyet sevinçle karşılandı.

HEKİMOĞLU

2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon'un 1922 Konya'yı 3-1 yendiği maçta iki gole imzasını koyan Ali Aydemir iddialı konuştu. 23 yaşındaki oyuncu, "Play-off'un içinde olmak istiyoruz" dedi.

BEYAZ GRUPTA HAFTANIN OLAYI

Manisa ile Samsun rakipleriyle arayı açmaya devam ediyor. Beyaz Grup'ta bu haftanın olayı Samsun tribünlerinde kimsesiz çocuklara yapılan oyuncak sürprizi oldu.Kırmızı Grup'ta en dikkat çeken olay namağlup durumdaki Bandırma'nın 14. hafta sonunda zirveye çıkması oldu. Geçen hafta Tuzla'yı yakalayan bu hafta averajla koltuğu devraldı.

KIRMIZI GRUPTA HAFTANIN OLAYI

Kırmızı Grup'ta en dikkat çeken olay namağlup durumdaki Bandırma'nın 14. hafta sonunda zirveye çıkması oldu. Geçen hafta Tuzla'yı yakalayan Ban- Ban bu hafta averajla koltuğu devraldı.

  1. 27.11.2019
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