Kuzey Adana hedef büyüttü

Adana 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kuzey Adanaspor'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Eyüp İnanır ve asbaşkan Gökhan Korkmaz, "Güzel işlere imza atıyoruz. Adana'da gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmasa bile seneye şampiyonluk için savaşacağız" ifadesini kullandı.