Kuzey Adana hedef büyüttü
Adana 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kuzey Adanaspor'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Eyüp İnanır ve asbaşkan Gökhan Korkmaz, "Güzel işlere imza atıyoruz. Adana'da gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmasa bile seneye şampiyonluk için savaşacağız" ifadesini kullandı.
Adana 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kuzey Adanaspor'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Eyüp İnanır ve asbaşkan Gökhan Korkmaz, "Güzel işlere imza atıyoruz. Adana'da gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmasa bile seneye şampiyonluk için savaşacağız" ifadesini kullandı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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