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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Kuzey hedef büyüttü

Kuzey Adana hedef büyüttü

1. B Grubu'nda mücadele eden Kuzey 'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı ve asbaşkan , "Güzel işlere imza atıyoruz. Adana'da gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmasa bile seneye şampiyonluk için savaşacağız" ifadesini kullandı.

1. B Grubu'nda mücadele eden Kuzey 'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı ve asbaşkan , "Güzel işlere imza atıyoruz. Adana'da gelecek yıllarda daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmasa bile seneye şampiyonluk için savaşacağız" ifadesini kullandı.

  1. 27.11.2019
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