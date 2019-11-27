Demir çok farklı

ADANASPOR-GİRESUN

Engin İpekoğlu, turuncubeyazlıların başında 5. maçına çıktı yine galibiyet göremedi. Adanaspor öne geçtiği maçta kulübenin aşırı sinirine yenildi. Yedek kaleci ve antrenör atıldı. Bu gerginlik Adanaspor'a hiç yaramadı. Giresunspor, penaltıdan 1 puanı kurtardı.

K.GÜMRÜK-ÜMRANİYE

İstanbul'un iki ekibinin mücadelesinde Ümraniyespor güldü. Karagümrük 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Ümraniyespor'un forveti Gimbert formundayden durdurulması imkansız. Lazar da ön plana çıktı. Ümraniye çok kritik bir galibiyet elde etmeyi bildi.

ESKİŞEHİR-ERZURUM

Maç iki tarafa da gitti geldi. Es-Es de Dadaşlar da net pozisyonlar buldu. Ancak 90+3'te Erzurumspor. Hamroun'un ribaund golüyle Eskişehirspor deplasmanından 3 puanı almayı bildi. Erzurum 6 haftadır kaybetmiyor.

BURSA-KEÇİÖREN

Timsahlar savunmada vidaları sıktığı bir maç daha oynadı. Sahasında Keçieröngücü'nü tek golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Sistem hocası olan Yalçın Koşukavak ile Bursaspor doğru yolda. Böyle devam ederlerse Süper Lig uzak değil.

HATAY-İSTANBULSPOR

Lider Hatayspor, İstanbulspor deplasmanında hata yapmadı. Güney ekibi baştan sona üstün olduğu mücadeleyi tek golle kazandı. Hataysporlu oyuncular gününde olsa çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Bayram Toysal şu ana kadar iyi iş çıkardı. Genç hoca alkışı hak ediyor.

MENEMEN-BALIKSİR

İki takım da açık futbol sergiledi. Menemenspor müthiş yükselişini Balıkesirsopr maçına da taşıdı. Savunmanın büyük hatasında Ali golü kaydetti. Menemenspor art arda 4. galibiyetini elde etmeyi bildi. Ligin renkli takımı.

OSMANLI-A.DEMİR

Ligde 6 haftadır kazanamayan Adana Demirspor ilk yarıda Carayol'un muhteşem oyunuyla 3-0'ı yakaladı. Günündeki Samed de ona yardımcı oldu. Ancak yine konsantrasyon kaybı yaşadılar. Maç 3-3'e geliyordu. Oyuncular daha ciddi olmalılar.

AKHİSAR-ALTAY

Konuk Altay oynadı, ev sahibi Akhisar kazandı. Altay, Putsila ile sayısız fırsat yakaladı, öne de geçti ancak Akhisar tecrübeli ismi Burhan Eşer'in golleriyle maçı kazandı. Altay'ın mağlubiyet serisi 4 maça yükseldi. Sait Karafırtınalar bu kötü gidişata bir an önce çözüm bulmalı.

ALTINORDU-BOLU

İzmir ekibi artık 'olmak' ya da 'olmamak' maçına çıkmıştı. 7 haftadır kazanamayan Altınordu, Okan Derici ve Kemal'in golleriyle 3 puana uzanarak bir nebze de olsa nefes aldı. Boluspor'un 3 puan hasreti 3 haftaya çıktı.

HAFTANIN TAKIMI ADANA DEMİR

HAFTANIN FUTBOLCUSU: CARAYOL

HAFTANIN HOCASI: HÜSEYİN EROĞLU

HAFTANIN HAKEMİ: SUAT ARSLANBOĞA