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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Bandırma’nın zirve keyfi

Bandırma’nın zirve keyfi

Uşakspor’u yenip liderliğe çıkan Ban-Ban, ’i de kayıpsız geçmek istiyor.

'ta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bandırmaspor, 'ı 3-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna çıktı. Cezalı ve sakat futbolcuların çokluğuna rağmen iyi bir mücadele sergilediklerini ve kazandıklarını belirten teknik direktör Serdar Bozkurt, "Bu hafta da ile kritik bir maça çıkacağız. Liderlik güzel ama onu korumak da önemli. Kazanmalıyız" dedi.
  1. 27.11.2019
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