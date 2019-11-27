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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Alt ligden haberler (27.11.19)

1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeler ve detaylar...

GİRESUN
Teknik direktör Hakan Kutlu: Adanaspor deplasmanında aldığımzı 1 puan kötü değil. Şanslı olsak galip de gelebilirdik.

ÜMRANİYE
Teknik direktör Ahmet Taşyürek: Seyri güzel bir maç oldu. Deplasmanda Karagümrük'ü yendik. Böyle devam edeceğiz.

ALTAY
Teknik direktör Sait Karafırtınalar: Arka arkaya 4. maçımızı kaybettik. Bir an önce bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor.

MENEMEN
Ege temsilcisi ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci "Doğru yolda ilerliyoruz" diye konuştu.

HATAYSPOR
Son 7 maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor koltuğu sevdi. Bayram Toysal "Önemli olan sezon sonu liderlik" dedi.

AKHİSAR
Burhan Eşer, ikinci devrede oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız attığı 2 golle Akhisar'ı 3 puana taşımayı başardı.

İSTANBUL
Sarı-siyahlılar 3 puana hasret kaldı. 6 haftadır kazanamıyorlar. Bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadılar.

ESKİŞEHİR
'da yönetim sorunları sona erdi. Yapılan seçimin ardından Mustafa Akgören başkanlığa seçildi.

  1. 27.11.2019
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