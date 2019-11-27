Alt ligden haberler (27.11.19)
TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeler ve detaylar...
GİRESUN
Teknik direktör Hakan Kutlu: Adanaspor deplasmanında aldığımzı 1 puan kötü değil. Şanslı olsak galip de gelebilirdik.
ÜMRANİYE
Teknik direktör Ahmet Taşyürek: Seyri güzel bir maç oldu. Deplasmanda Karagümrük'ü yendik. Böyle devam edeceğiz.
ALTAY
Teknik direktör Sait Karafırtınalar: Arka arkaya 4. maçımızı kaybettik. Bir an önce bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor.
MENEMEN
Ege temsilcisi ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci "Doğru yolda ilerliyoruz" diye konuştu.
HATAYSPOR
Son 7 maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor koltuğu sevdi. Bayram Toysal "Önemli olan sezon sonu liderlik" dedi.
AKHİSAR
Burhan Eşer, ikinci devrede oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız attığı 2 golle Akhisar'ı 3 puana taşımayı başardı.
İSTANBUL
Sarı-siyahlılar 3 puana hasret kaldı. 6 haftadır kazanamıyorlar. Bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadılar.
ESKİŞEHİR
Eskişehirspor'da yönetim sorunları sona erdi. Yapılan seçimin ardından Mustafa Akgören başkanlığa seçildi.
- 27.11.2019
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Alt ligden haberler (27.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.