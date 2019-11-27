Alt ligden haberler (27.11.19)

GİRESUN

Teknik direktör Hakan Kutlu: Adanaspor deplasmanında aldığımzı 1 puan kötü değil. Şanslı olsak galip de gelebilirdik.



ÜMRANİYE

Teknik direktör Ahmet Taşyürek: Seyri güzel bir maç oldu. Deplasmanda Karagümrük'ü yendik. Böyle devam edeceğiz.



ALTAY

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: Arka arkaya 4. maçımızı kaybettik. Bir an önce bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor.



MENEMEN

Ege temsilcisi ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci "Doğru yolda ilerliyoruz" diye konuştu.



HATAYSPOR

Son 7 maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor koltuğu sevdi. Bayram Toysal "Önemli olan sezon sonu liderlik" dedi.



AKHİSAR

Burhan Eşer, ikinci devrede oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız attığı 2 golle Akhisar'ı 3 puana taşımayı başardı.



İSTANBUL

Sarı-siyahlılar 3 puana hasret kaldı. 6 haftadır kazanamıyorlar. Bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadılar.



ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da yönetim sorunları sona erdi. Yapılan seçimin ardından Mustafa Akgören başkanlığa seçildi.