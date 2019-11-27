Alkışlar Erzurum'a
Dadaşlar farkını bir kez daha gösterdi. Erzurumspor, Es-Es’i yenerek 3 puan elde etti. Müthiş taraftarı ise gönülleri fethetti.
Dünya Kupaları'nda Japon seyircilerden gördüğümüz hareketin benzerini Erzurumspor taraftarı gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı taraftarlar 2-1 kazandıkları Eskişehirspor maçının ardından stadın içinde beklerken boş durmadılar. Yanlarında getirdikleri büyük çöp poşetlerini çıkardılar. Maç sonunda kirli tribünleri temizlediler. Tüm çöpleri temizleyen Erzurumspor taraftarları "Umarız bu görüntüler herkese örnek olur. Tertemiz tribünlerde maç izleriz" dediler.
ZİRVE AŞKINA
BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları mücadele sonrası şöyle konuştu: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zorlandık ancak sonunda 3 puan almayı bildik. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Erzurumspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularım da ben de bunun bilincindeyiz. Başkanımızın ve şehrin desteğiyle de Süper Lig'e yükseleceğiz"
- 27.11.2019
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Alkışlar Erzurum'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.