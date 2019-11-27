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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Alkışlar 'a

Alkışlar Erzurum'a

Dadaşlar farkını bir kez daha gösterdi. , Es-Es’i yenerek 3 puan elde etti. Müthiş taraftarı ise gönülleri fethetti.

Dünya Kupaları'nda Japon seyircilerden gördüğümüz hareketin benzerini taraftarı gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı taraftarlar 2-1 kazandıkları maçının ardından stadın içinde beklerken boş durmadılar. Yanlarında getirdikleri büyük çöp poşetlerini çıkardılar. Maç sonunda kirli tribünleri temizlediler. Tüm çöpleri temizleyen Erzurumspor taraftarları "Umarız bu görüntüler herkese örnek olur. Tertemiz tribünlerde maç izleriz" dediler.

ZİRVE AŞKINA
BB Erzurumspor'da teknik direktör , 2-1 kazandıkları mücadele sonrası şöyle konuştu: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zorlandık ancak sonunda 3 puan almayı bildik. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Erzurumspor'u yeniden 'e çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularım da ben de bunun bilincindeyiz. Başkanımızın ve şehrin desteğiyle de Süper Lig'e yükseleceğiz"

  1. 27.11.2019
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