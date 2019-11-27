Alkışlar Erzurum'a

Dünya Kupaları'nda Japon seyircilerden gördüğümüz hareketin benzerini Erzurumspor taraftarı gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı taraftarlar 2-1 kazandıkları Eskişehirspor maçının ardından stadın içinde beklerken boş durmadılar. Yanlarında getirdikleri büyük çöp poşetlerini çıkardılar. Maç sonunda kirli tribünleri temizlediler. Tüm çöpleri temizleyen Erzurumspor taraftarları "Umarız bu görüntüler herkese örnek olur. Tertemiz tribünlerde maç izleriz" dediler.



ZİRVE AŞKINA

BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları mücadele sonrası şöyle konuştu: "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zorlandık ancak sonunda 3 puan almayı bildik. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Erzurumspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularım da ben de bunun bilincindeyiz. Başkanımızın ve şehrin desteğiyle de Süper Lig'e yükseleceğiz"