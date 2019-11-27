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27 Kasım 2019, Çarşamba
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3 puana hasret

Adana 3 puana hasret

değişikliği de işe yaramadı. bir türlü maç kazanamıyor. Turuncu-beyazlılar tam 10 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. 5 hafta önce göreve gelen da keyifsiz. İpekoğlu "Sakatlar bizi zorluyor. Bir şekilde düzeleceğiz" dedi.

Teknik direktör değişikliği de işe yaramadı. bir türlü maç kazanamıyor. Turuncu-beyazlılar tam 10 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. 5 hafta önce göreve gelen da keyifsiz. İpekoğlu "Sakatlar bizi zorluyor. Bir şekilde düzeleceğiz" dedi.

  1. 27.11.2019
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