Adana 3 puana hasret

Teknik direktör değişikliği de işe yaramadı. Adanaspor bir türlü maç kazanamıyor. Turuncu-beyazlılar tam 10 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. 5 hafta önce göreve gelen Engin İpekoğlu da keyifsiz. İpekoğlu "Sakatlar bizi zorluyor. Bir şekilde düzeleceğiz" dedi.