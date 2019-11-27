A Spor’un sevilen yüzleri Kültepe’yi konuştu - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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A Spor’un sevilen yüzleri Kültepe’yi konuştu

A Spor’un sevilen yüzleri Kültepe’yi konuştu

Kültepe Zirvesi'ndeki A Spor canlı yayınının ikinci bölümünde ise A Spor'un sevilen ekran yüzleri, , , , Evren Turhan ve Bol Kültepe ve Erciyes'i konuştu.

Kültepe Zirvesi'ndeki A Spor canlı yayınının ikinci bölümünde ise A Spor'un sevilen ekran yüzleri, , , , Evren Turhan ve Bol Kültepe ve Erciyes'i konuştu. Kültepe'ye hayran kaldığını belirten Erman Toroğlu, "Burada kazılan 70 yıl önce başlamış. Ben 1966 yılında 'ye ilk kez top oynamaya gelmiştim. Demekki benim geldiğim dönemlerde buralar yeni yeni kazılıyordu. Burası muhteşem bir yer. Burada ne hayatlar yaşanmıştır kim bilir. 4 bin yol öncenin izleri var burada" dedi. A Spor Yorumcusu Emre Bol'un Kültepe ile ilgili canlı yayın öncesi edindiği bilgileri paylaşması da renkli anlar yaşanmasına neden oldu. A Spor programcısı Ender Bilgin, Kültepe'nin tarihini anlatan Bol'a "Emre A Spor'u belgesel kanalı yaptın" diye takıldı. Bu anlar ise zirveye katılan katılımcılar tarafından alkışlandı.

TURKUVAZ İLE ÇALIŞIYORUZ

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "İçerisinden çıkmış olduğumuz şehre karşı sorumluluklarımız var. Kültepe'nin ön plana çıkarılabileceğini ve birçok insanın uğrak yeri olabileceğini biliyoruz. Bu noktada Turkuvaz Medya Grubu'na ve A Spor'a çok teşekkür ediyorum. Turkuvaz Grubuna ait A Spor, Sabah ve A Para ile ve grubun bütün kanalları ile birlikte çalışıyoruz. Erciyes Anadolu Holding olarak buraya desteğimiz sürecek. Kayserispor ve basketbol takımı ile ilgili sponsorluklarımız devam ediyor. İçinden çıktığınız şehrin hiçbir sorununa kayıtsız kalamazsınız. Rakamlar başarımızı gösteriyor. Ama bu başarı, bu aktiviteler olmazsa taçlanmaz oluyor" ifadesini kullandı.

  1. 27.11.2019
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