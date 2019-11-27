A Spor Kültepe'ye sahip çıktı

Dünya'nın 4 bin yıl önce en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Kayseri'deki Kültepe Ören yerine Erciyes Anadolu Holding sponsor oldu. 70 yıldır yapılan ve yılda 3 ay süren kazı çalışmaları, Erciyes Anadolu Holding desteğiyle 12 aya çıkarıldı. Erciyes Anadolu Holding'in ev sahipliğinde düzenlenen Kültepe Zirvesi'nde Turkuvaz Medya Grubu'nun sevilen kanalı A Spor'un sevilen yüzleri tarihi ortamda canlı yayında bir araya geldi. Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde ve sponsorluğunda gerçekleştirilen Kültepe Zirvesi'ne Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Ceo'su Alpaslar Baki Ertekin ile A Spor'un sevilen ekran yüzleri Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Emre Bol, Ender Bilgin katıldı. 4 ve 5'te Kayseri'ye 24 kilometre uzaklıktaki Kültepe Ören yerindeki zirve A Spor'dan canlı yayınlandı. A Spor'un program ve yorumcularının katıldığı zirve, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın canlı yayına konuk katılımlarıyla başladı. Kayserispor'un ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı da hocası ve futbolcuları ile Kültepe Zirvesi'nde A Spor'un konuğu oldular.

24 BİN TABLET VAR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kültepe'de çıkan tabletlerden 4 bin yıl önceki aile ve sosyal hayat ile ticaretin kurallarının yazıldığını söyledi. A Spor'un canlı yayınında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kültepe'de çıkan tabletlerden 4 bin yıl önceki aile ve sosyal hayat ile ticaretin kurallarının yazıldığını söyledi. Bölgeye Kültepe, Kaniş Karum'a özel bir müze yapacaklarını belirten Vali Şehmus Günaydın; "Türkiye olarak hedeflediğimiz 70 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi için Kültepe, Kaniş-Karum önemli bir yer olacak. 70 yıldır burada kazı yapılıyor. Buradan şu anda çıkan 24 bin tablet var ve çıkmaya da devam ediyor. Burada çıkan çok önemli eser ve değerler var. Altın yüzüklerden yaşam malzemelere çok önemli eserler çıkıyor. Buradaki kazının 12 ay devam etmesi için Erciyes Anadolu Holding destek verecek. Bizde buradaki çıkan eserleri burada yapacağımız müzede sergileyeceğiz Ülkemizin birçok yerinde çok önlemli değerlere sahibiz. Biz bu eserleri tanıtamıyorsak bunlardan gereken turizm etkisini bekleyemeyiz. Diğer kurum ve holdinglerinde bu tür katkı vermesini bekliyoruz. İnşallah biz bu çalışmayı yaparak çok kısa sürede iyi yerlere geleceğiz. Biz burada çıkan eserlerle ilgili bir müze oluşturamamışsak bu bizim eksiğimiz. İnşallah yakın zamanda müzemizi açarız" dedi