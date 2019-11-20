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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Ümraniyespor yükselecek

Ümraniyespor yükselecek

ekibinin hocası iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "İlk hafta deplasmanda kazandıktan sonra bir daha galibiyet alamadık. Bu şanssızlığımızı Karagümrük karşılaşmasıyla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

ekibinin hocası iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "İlk hafta deplasmanda kazandıktan sonra bir daha galibiyet alamadık. Bu şanssızlığımızı Karagümrük karşılaşmasıyla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Taşyürek, 6. sırada bulunduklarını hatırlatarak hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi. Başarılı hoca "Bu takım daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

  1. 20.11.2019
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