Ümraniyespor yükselecek
İstanbul ekibinin hocası Ahmet Taşyürek iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "İlk hafta deplasmanda kazandıktan sonra bir daha galibiyet alamadık. Bu şanssızlığımızı Karagümrük karşılaşmasıyla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
İstanbul ekibinin hocası Ahmet Taşyürek iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "İlk hafta deplasmanda kazandıktan sonra bir daha galibiyet alamadık. Bu şanssızlığımızı Karagümrük karşılaşmasıyla sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Taşyürek, 6. sırada bulunduklarını hatırlatarak hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi. Başarılı hoca "Bu takım daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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