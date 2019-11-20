Tehdit değil sitem

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor Başkanı Olcay Saral, 1-0 yenildikleri Derincespor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Saral, Twitter'dan şu sözleri kullandı: ''Bu mağlubiyet diğerleri gibi değildi. BAY haftasına girerken maçı değil tatili düşünen tüm takım bu sorumsuzluğun sorumlusudur. Ayrıca cebinizdeki parayı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim çünkü bir süre onla idare etmek zorundasınız. Şimdi herkese BYE''. Bu mesaj sonrası Başkan Saral, 10 Numara'ya özel açıklamalar yaptı.

İşte Saral'ın sözleri: 3-4 günlük bir izin süreci başlayacağı için takımın lige motive olmadığını düşündüm ve o mesajı yazdım. Çünkü futbolcularla 3-4 günlük iznin ardından görüşebilecektim. O zamana kadar da hırsım geçerdi. Onu bekleyemedim. Mesajım için 'Tehdit' etti diye yazıyorlar. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Benimki sadece sitem. Yani biz yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve oyunculardan beklentilerimiz var. Onu göremedim. 8 yıldır hiçbir futbolcu ile hukuksal sorun yaşamamış birisi olarak söylüyorum, biz mecburi ödemelerimizi tabii ki yapmaya devam edeceğiz. Hatta geçtiğimiz hafta ödeme yapmıştık. Oyuncular kendi ihtiyaçları için zaman zaman para talep edebiliyor. Bunu istemeye yüzleri olması lazım. Primler filan oluyor. İşte bu paraları bir süre ödemeyi düşünmüyorum. Bekleyecekler. Zaten her kulüp bekletiyor. Onlar benim çocuklarım gibidir. Birkaç hafta harçlıklarını vermeyiz olur biter. Sonuçta babalar da çocuklarına kızdıkları zaman harçlıklarını kesiyorlar. İki hafta önce Fethiye deplasmanında 3-0 mağlup olduk. Maç sonrası soyunma odasına giderek ben onları tebrik ettim. Gayretlerini, mücadelelerini görmüştüm çünkü. Son maçta bu çabayı göremediğim için sitem ettim. Ofspor'u yeterli sahiplenme yok. Ofspor'un sadece yaşaması için destek oluyorlar. Oysa biz yarışmacı biz takım oluşturmak istiyoruz. Sürekli aynı döngü ile devam ediyoruz."